En la previa a la disputa del Ironman 70.3 de Pucón este domingo, se desarrolló la tradicional conferencia de prensa previa al evento que involucra 1,9 kilómetros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote.

En ese contexto, en ADN Deportes conversamos con una de las caras nuevas de la organización. Hablamos del histórico triatleta Felipe Van de Vyngard, quien el año pasado se retiró del deporte de alto rendimiento, hoy Sport Manager de la “carrera más linda del mundo”.

Todo en un rol más que especial, considerando que sucedió en el cargo a otro emblema del deporte, Matías Opitz, fallecido trágicamente el año pasado.

“Llevo muchos años corriendo, primero solo, después casado, ahora con mi hijo corriendo y mi equipo de triatlón. Tomar el cargo de Matías le da un significado especial, he intentado darle continuidad a lo que él hizo y mantener lo que hizo, además de los espacios para mejora, que hay en cualquier actividad. Es especial por todo, más en Pucón, el triatlón con más tradición en Chile. Es algo redondo por varias partes”, reflexionó, junto con apuntar a quienes, según él, pueden ganar el Ironman 70.3 de Pucón mañana domingo.

“En damas, las más fuertes son Cecilia Pérez y Romina Bagnoli, vienen de ganar Pucón y Valdivia, respectivamente, y están en muy buena forma. Francisca Garrido, Macarena Salazar y Brittany Higgins van a estar peleando el tercer puesto, quizá más arriba”, resaltó en torno a las mujeres, ampliando el abanico para los varones candidatos.

“Está un poquito más competitivo. Los favoritos son Diego Moya y Luciano Taccone, pero también Justin Metzler y Cenzino Lebot, que ha corrido en Latinoamérica y se contactó para venir, lo tenía en la mira hace rato. Va a estar entre cuatro y cinco la pelea por los primeros lugares, creo que son los mejor preparados”, comentó Felipe Van de Vyngard, esperanzado en que Diego Moya pueda dar el golpe.

“Se ha desarrollado muy bien, inteligentemente, en la distancia 70.3. Me ha sorprendido, no porque no le tuviera fe, que lograra insertarse en esta distancia tan rápidamente. Tiene la buena experiencia del 2025 y siente una presión que ojalá la pueda canalizar de buena manera al ser el favorito del público. Ojalá pueda repetir su triunfo de Valdivia ahora en Pucón”, cerró el Sport Manager del Ironman 70.3 de Pucón.