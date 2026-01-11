¿Comprar ahora o esperar más caídas? El error común que debes evitar con el dólar bajo los $900

8 de Mayo del 2023/SANTIAGO El peso chileno se posesiona y el dólar abre a la baja tras los resultados de la elecciones de Consejeros Constitucionales. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO / Sebastian Beltran Gaete

El mercado cambiario chileno ha marcado un hito en las últimas jornadas, con el dólar rompiendo la barrera psicológica de los $900 y situándose en torno a los $892 y $893. Ante este escenario de baja, la pregunta que se hacen muchos chilenos es si conviene comprar ahora o esperar a que la divisa descienda aún más. Para Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, la respuesta no está en la adivinanza, sino en la gestión del riesgo.

“Con el nivel que vemos el dólar hoy, el dilema no es adivinar el mínimo, sino gestionar el riesgo de equivocarte por timing”, explica la experta. Según su análisis, en estos niveles, el margen de ganancia por esperar un poco más compite peligrosamente con la posibilidad de que aparezca cualquier catalizador externo —como cambios en datos económicos o tasas— que haga que el precio “se dé la vuelta rápido”.

¿Deudas o inversión? Estrategias diferenciadas

Santos es clara al diferenciar los objetivos. Si la meta es proteger un gasto necesario en dólares, como un viaje, pago de matrículas o deudas, la recomendación es priorizar la seguridad. “Suele pesar más la certeza que la última optimización”, asegura, aconsejando asegurar parte de la necesidad hoy para evitar quedar atrapado si el mercado rebota.

Por otro lado, si la compra obedece a una oportunidad de inversión sin urgencia, lo razonable es “evitar el todo o nada”. La estrategia sugerida es comprar en tramos: adquirir una parte ahora y dejar el resto condicionado a nuevas caídas o señales de estabilización. “Definir cuánto necesitas, para cuándo, y qué tanto te afectaría un rebote te da una respuesta más sólida que apostar a que seguirá bajando solo porque ya tocó ese nivel”, sentencia la analista.

El factor Macro y el Cobre

El contexto económico respalda esta cautela. El escenario base del Banco Central es benigno, proyectando una inflación que converge al 3% el primer trimestre y un crecimiento para 2026 en el rango del 2% al 3%, apoyado por mejores condiciones financieras globales y un precio del cobre más alto.

Sin embargo, hay matices. Si bien un cobre alto favorece al peso chileno, el proceso de desinflación permite que la Tasa de Política Monetaria (TPM) siga bajando (actualmente en 4,5%). Santos advierte que si el mercado anticipa recortes de tasas muy rápidos, el diferencial con Estados Unidos se vuelve menos atractivo, lo que suele generar “presión en sentido contrario” sobre el tipo de cambio. Por ello, con los $893 como referencia, la prudencia y la compra escalonada aparecen como las mejores herramientas financieras.