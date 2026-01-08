;

Gigantesca empresa estadounidense compra icónica firma chilena con más de 40 años de historia: “Se inicia una nueva etapa”

Vendomática, compañía de vending inteligente para empresas, despertó el interés de Aramark.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Dave G Kelly

La multinacional estadounidense Aramark concretó la compra de Vendomática, la empresa líder en máquinas expendedoras.

“Con gran orgullo, anunciamos la adquisición de la compañía líder en Chile de soluciones de vending inteligente para entornos laborales: Vendomática“, se informó en las últimas horas.

La veterana compañía nacional, fundada en hace más de 40 años y ligada al empresario Daniel Daccarett, fue definida por la multinacional como una idea que “valores profundamente alineados a los nuestros”.

Revisa también:

ADN

Esta adquisición es una señal concreta de nuestra estrategia de crecimiento en Chile y de nuestro compromiso con el desarrollo del mercado”, dijo Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica.

“Se inicia una nueva etapa para Vendomática, al alero de una empresa con que compartimos una misma mentalidad de crecimiento, foco en innovación y visión de largo plazo”, aseguró Daccarett.

Vendomática conservará su autonomía operativa y funcionará como una unidad de negocio independiente bajo el modelo stand-alone. Esto garantiza que tanto su equipo de trabajo como la estructura organizacional actual permanezcan sin alteraciones tras la venta.

En cuanto al mando, Eduardo Rojas asumirá la presidencia de la compañía, mientras que Daniel Daccarett se mantendrá en la mesa directiva como vicepresidente. El resto de la plana ejecutiva continuará liderando la empresa en sus cargos habituales.

ADN

Vendomática

Por lo demás, Aramark opera en 15 países, incluyendo Estados Unidos, México, Argentina, España y varios territorios de Europa y Asia.

ADN

Cedida.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad