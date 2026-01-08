Gigantesca empresa estadounidense compra icónica firma chilena con más de 40 años de historia: “Se inicia una nueva etapa”

La multinacional estadounidense Aramark concretó la compra de Vendomática, la empresa líder en máquinas expendedoras.

“Con gran orgullo, anunciamos la adquisición de la compañía líder en Chile de soluciones de vending inteligente para entornos laborales: Vendomática“, se informó en las últimas horas.

La veterana compañía nacional, fundada en hace más de 40 años y ligada al empresario Daniel Daccarett, fue definida por la multinacional como una idea que “valores profundamente alineados a los nuestros”.

“Esta adquisición es una señal concreta de nuestra estrategia de crecimiento en Chile y de nuestro compromiso con el desarrollo del mercado”, dijo Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica.

“Se inicia una nueva etapa para Vendomática, al alero de una empresa con que compartimos una misma mentalidad de crecimiento, foco en innovación y visión de largo plazo”, aseguró Daccarett.

Vendomática conservará su autonomía operativa y funcionará como una unidad de negocio independiente bajo el modelo stand-alone. Esto garantiza que tanto su equipo de trabajo como la estructura organizacional actual permanezcan sin alteraciones tras la venta.

En cuanto al mando, Eduardo Rojas asumirá la presidencia de la compañía, mientras que Daniel Daccarett se mantendrá en la mesa directiva como vicepresidente. El resto de la plana ejecutiva continuará liderando la empresa en sus cargos habituales.

Por lo demás, Aramark opera en 15 países, incluyendo Estados Unidos, México, Argentina, España y varios territorios de Europa y Asia.