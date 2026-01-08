Gobierno destaca cifras del IPC de diciembre: “Durante el primer trimestre de este año vamos a llegar a la meta de 3,0%”

Este jueves, el INE dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre, el cual alcanzó un -0,2%.

La inflación acumula un 3,5% en el año, siendo la cifra más baja desde 2023, y 3,5% a doce meses.

Sobre esto se refirió el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien calificó la cifra como una “buena noticia para el país”.

“Pero más importante que eso, nos da tranquilidad respecto de que durante el primer trimestre de este año vamos a llegar a la meta del 3,0%”, afirmó el jefe de la billetera fiscal.

En tanto, el secretario de Estado indicó que esto “se mezcla con el hecho de que los salarios han ido al alza. Tuvimos hace pocos días la noticia que ya se completan 33 meses de aumento de los salarios reales, y esta es la combinación de salarios que crecen con inflación contenida, que es lo que le importa a las familias”.

Finalmente, indicó que “la contención de inflación, por supuesto, que es una gestión que tomó mucho tiempo, pero no es solo del Gobierno, ha sido una política fiscal responsable”.

“Recordemos que el primer año de gobierno hubo que hacer una reducción fiscal de 20%. El país había tenido un déficit fiscal de más de 10% el 2021. Entonces, hubo que hacer un gran ajuste fiscal, y también el Banco Central, en ejercicio de su autonomía, a través de la política monetaria, hizo una contribución muy importante a esta reducción”, cerró.

Por su parte, George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), expresó que “estos resultados son una buena noticia para la UF, que caerá unos 80 pesos en los próximos días, para el poder adquisitivo en general de los hogares (impulsando de paso las remuneraciones reales), y para las tasas de interés”.

Asimismo, sostuvo que “las tasas de interés de créditos comerciales y de consumo tenderán a la baja en los próximos meses, siguiendo la trayectoria de la TPM y premiando la menor percepción de riesgo asociada a la mejoría de las principales variables macro”.