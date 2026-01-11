Baño de sangre en Irán: registros muestran cientos de cadáveres fuera de morgues tras brutal represión a protestas

La crisis social en Irán ha entrado en una fase crítica y sangrienta que amenaza con desestabilizar por completo la región. A pesar del apagón de internet y telefonía que ya supera las 72 horas, reportes filtrados desde el terreno confirman que las fuerzas de seguridad han disparado la violencia letal para sofocar las protestas, dejando un saldo preliminar de centenares de fallecidos y miles de arrestados, mientras la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos e Israel, evalúa una intervención directa.

En las calles de Teherán, Mashhad y otras ciudades clave, la situación es de guerra urbana. Grupos de manifestantes se han atrincherado tras contenedores en llamas, desafiando a una policía que utiliza fuego real y drones de vigilancia. La respuesta del aparato estatal ha sido implacable: las morgues de los hospitales comienzan a acumular cadáveres con heridas de bala ejecutadas a corta distancia, principalmente en cabeza y cuello, evidenciando una política de “tirar a matar”.

Cifras del terror y rol de EE.UU.

Según información recopilada y publicada por El País, basada en datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), la represión ha cobrado la vida de al menos 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad en solo dos semanas. Además, se contabilizan más de 10.600 detenidos. Estas cifras coinciden con reportes médicos enviados a medios como la BBC y la revista Time, que dan cuenta de la llegada masiva de cuerpos a centros de salud tras los cortes de comunicaciones.

El escenario geopolítico se tensó aún más este domingo. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de su red social Truth que su administración está “lista para ayudar” a quienes buscan la libertad, luego de haber avisado el pasado 2 de enero que estaba preparado para atacar Irán si no cesaba la violencia. Según fuentes citadas por The New York Times, la Casa Blanca ya analiza objetivos no militares para una posible ofensiva, lo que ha puesto en alerta máxima a Teherán.

“Enemigos de Dios”

La respuesta del régimen de los Ayatolás ha sido endurecer el discurso legal y militar. El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, lanzó una advertencia lapidaria: quienes participen en los disturbios podrían ser procesados como “enemigos de Dios” (moharebeh), un cargo que en la ley islámica iraní se castiga con la pena de muerte.

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkian acusó directamente a Washington y Tel Aviv de “sembrar el caos” mediante el despliegue de supuestos terroristas. En esa línea, la agencia semioficial Tasnim informó sobre la detención de “200 líderes” de células rebeldes y detalló ataques incendiarios contra 34 mezquitas, 40 bancos y edificios gubernamentales. Ante la amenaza externa, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, alertó que cualquier agresión extranjera convertirá a las bases de EE.UU. en la región y a Israel en “objetivos legítimos” de guerra.

