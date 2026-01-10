Chile ofrece ayuda a Argentina por incendios en la Patagonia: “Solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto”

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, oficializó su disposición para enviar ayuda y colaborar con las autoridades de Argentina en el combate de los graves incendios forestales que afectan a la zona sur del país vecino. La emergencia, concentrada principalmente en la provincia de Chubut, ya ha arrasado con más de 3.500 hectáreas de vegetación, movilizando un amplio operativo de fuerzas federales y brigadistas al otro lado de la cordillera.

La reacción diplomática fue encabezada por el Canciller Alberto van Klaveren, quien utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de fraternidad ante la catástrofe ambiental. “Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación”, expresó el ministro, enfatizando que en estos momentos de adversidad “la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

Investigación criminal: Fuego deliberado

Más allá de la emergencia, la situación ha tomado un cariz policial. Según reportó el medio argentino El Clarín, la justicia local ha encontrado evidencias concretas de que el desastre no fue accidental. La fiscal Débora Barrionuevo confirmó que el incendio en la localidad de El Hoyo fue iniciado de manera deliberada, descartando fallas técnicas ya que “no existen tendidos eléctricos en el área”.

Las autoridades trasandinas hicieron pública una fotografía clave: un tronco con indicios de haber sido utilizado para provocar la ignición. Ante esto, la Fiscalía abrió una investigación formal para perseguir a los responsables, mientras el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Emergencias mantienen el despliegue en terreno para contener el avance de las llamas.

Frontera protegida

A pesar de la magnitud del siniestro en la Patagonia argentina, las autoridades chilenas llamaron a la calma respecto a una posible afectación en el territorio nacional.

Este viernes, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, descartó tajantemente que el fuego cruce la frontera. Según explicó la autoridad técnica, las condiciones meteorológicas juegan a favor de Chile en esta oportunidad, dado que “los vientos están corriendo hacia el Atlántico”, empujando el humo y las llamas en dirección opuesta a la cordillera de los Andes.