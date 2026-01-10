EE. UU. habría usado extraña arma sónica para detener a Maduro: “Empezamos a sangrar por la nariz y algunos vomitaban sangre”

(260103) -- CARACAS, 3 enero, 2026 (Xinhua) -- Vehículos de la Guardia Nacional Bolivariana son vistos frente al Palacio de Miraflores, en Caracas, capital de Venezuela, el 3 de enero de 2026. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado en su red social Truth Social que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa han sido capturados y sacados del país sudamericano. Trump confirmó que Estados Unidos lanzó un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. (Xinhua/Str) (vf) / [e]STR

A pocos días de la histórica operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, nuevos y sorprendentes detalles han comenzado a emerger sobre la táctica utilizada por las fuerzas especiales norteamericanas. El éxito de la incursión —que se caracterizó por la ausencia de combates prolongados— no se debió a una superioridad de fuego convencional, sino al despliegue de una avanzada arma sónica capaz de incapacitar a los objetivos humanos sin causarles la muerte.

El operativo, que culminó con el líder chavista enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo en una corte de Nueva York, habría utilizado esta tecnología clasificada para “barrer” el perímetro de seguridad. El dispositivo emite ondas acústicas de alta frecuencia que provocan desorientación inmediata, pérdida del equilibrio y náuseas severas, anulando cualquier capacidad de respuesta armada.

“El sonido del miedo”

De acuerdo a un reportaje publicado este sábado por The New York Post, la pieza clave del rompecabezas proviene de un “testigo increíble”: un ex integrante del anillo de seguridad presidencial que presenció el asalto. El relato describe una escena de caos silencioso. Según la fuente, minutos antes de la irrupción de los comandos, un zumbido penetrante y agudo inundó el recinto, provocando que los efectivos de guardia colapsaran físicamente.

“No fue una explosión, fue una vibración que entró por los oídos y te desconectó el cuerpo. Mis piernas dejaron de responder y sentí que el cerebro me vibraba dentro del cráneo. Todos caímos al piso vomitando, sin poder levantar las armas“, señaló el testigo al medio estadounidense. Este efecto paralizante habría permitido a las unidades tácticas asegurar el objetivo principal y a su esposa, Cilia Flores, en tiempo récord y “limpiamente”.

Tecnología y geopolítica

Expertos en defensa consultados sugieren que podría tratarse de una evolución de los Dispositivos Acústicos de Largo Alcance (LRAD), pero con una potencia y direccionalidad nunca antes vista en combate urbano. Esta estrategia explicaría por qué, pese a la retórica de “resistencia hasta la muerte” del régimen, la extracción se produjo con una rapidez que sorprendió a la comunidad internacional.

Mientras la Casa Blanca y el Pentágono mantienen un estricto silencio sobre los aspectos técnicos de la misión, la narrativa del “arma sónica” comienza a consolidarse como la explicación más plausible para el desmoronamiento instantáneo de la seguridad en Miraflores. Por ahora, el foco se mantiene en el proceso judicial que se inicia en Estados Unidos, pero el debate sobre el uso de este nuevo arsenal no letal apenas comienza.