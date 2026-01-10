;

VIDEO. “Salí a comprar pan y terminé secuestrado”: chileno relata violento asalto en Brasil que terminó en la frontera con Paraguay

El relato del joven se volvió viral y encendió las alertas entre viajeros.

Nelson Quiroz

Un chileno utilizó sus redes sociales para relatar una violenta experiencia vivida en Brasil, luego de haber sido asaltado y secuestrado en la ciudad de Foz de Iguazú, un destino turístico frecuentado por viajeros de toda la región.

Su testimonio, difundido a través de un video, rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre la seguridad en zonas fronterizas.

Según el relato de soy.elcris, en Tiktok, el hecho ocurrió cuando salió a comprar pan, una acción cotidiana que terminó convirtiéndose en una situación de alto riesgo.

El hombre contó que fue abordado por desconocidos que le robaron sus pertenencias, entre ellas zapatillas, un teléfono celular y una cadena. Sin embargo, el episodio no se limitó a un robo.

“Fue más el susto”, señaló, explicando que tras el asalto fue retenido y trasladado contra su voluntad hasta la frontera entre Brasil y Paraguay. Allí, aseguró, lo abandonaron sin sus pertenencias y sin calzado, quedando a su suerte en una zona limítrofe conocida por su alto tránsito y complejidad en materia de seguridad.

El testimonio generó miles de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios calificaron el hecho como “mala suerte”, otros advirtieron que el sector fronterizo entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este es considerado una “zona roja”, recomendando extremar precauciones, especialmente fuera de los circuitos turísticos y en determinados horarios.

Varios comentarios compartieron experiencias similares o consejos de viaje, como evitar caminar de noche, no portar objetos de valor visibles y preferir tours organizados. Otros usuarios, en tanto, destacaron que la ciudad puede ser segura si se transita por sectores turísticos y se siguen recomendaciones básicas.

Pese a la gravedad del hecho, el chileno recalcó que lo más importante es que no sufrió lesiones físicas. Su relato, no obstante, encendió alertas entre futuros viajeros y reabrió la discusión sobre los riesgos en zonas fronterizas de alto flujo comercial y turístico.

