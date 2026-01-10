Asalto frustrado en mall de Quilicura termina con un delincuente fallecido

Santiago

Durante la mañana de este sábado, cinco individuos ingresaron a robar un local de Western Union ubicado al interior del Mall Arauco Quilicura, en la comuna de Quilicura, región Metropolitana. De acuerdo con información preliminar, los sujetos portaban armas de fuego al momento de cometer el delito.

Según lo informado por Carabineros de Chile, los antisociales huyeron del lugar al advertir la presencia policial, sin lograr sustraer dinero desde la tienda, y efectuaron disparos durante su escape. En ese contexto, algunos de los involucrados ingresaron a una escuela que se encontraba abierta, generando momentos de tensión entre los presentes.

Personal policial logró la detención de tres hombres, todos adultos y de nacionalidad chilena, uno de los cuales se encontraba herido por un impacto balístico. Este último fue trasladado hasta el SAPU de Quilicura, donde falleció minutos más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

El coronel Frank Rietzsch Arredondo, jefe de Zona Fronteras y Servicios Especializados (s), detalló que uno de los delincuentes ingresó al establecimiento educacional e intimidó verbalmente a menores de edad y a una profesora, siendo posteriormente ubicado y detenido gracias a la información entregada por la ciudadanía.

En el procedimiento, Carabineros recuperó tres armas de fuego, una de ellas con cargador extendido y munición, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la dinámica de los hechos.