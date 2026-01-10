Chilenos asesinados en Bolivia: estas son todas las hipótesis que se manejan sobre el brutal crimen

Esta semana dos ciudadanos chilenos fueron encontrados sin vida en las cercanías de Challapata, Bolivia. La escena fue tétrica: los cuerpos estaban maniatados, con quemaduras y señales de tortura.

Según la información preliminar, ambos eran parte de una banda criminal compuesta por cuatro personas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que se detuvo a un individuo chileno. Este último formaría parte del grupo.

El periodista Misael Murillo, parte de Bolivisión, comentó a ADN las principales hipótesis que se manejan en la investigación que está en curso. A la par, confirmó que las familias de los fallecidos ya están en el país vecino.

Por ahora se establecieron tres hipótesis sólidas. En principio se habla de un “ajuste de cuentas”, pero no existen detalles públicos sobre el motivo y los atacantes.

“La otra hipótesis que se maneja es que estas personas habrían cometido varios delitos acá en Oruro como también en Challapata. (Serían) delitos de robo, de narcotráfico y por tal motivo los comunarios los habrían capturado y linchado”, especificó Murillo.

Acorde al Ministerio Público de Bolivia en la tercera vía se habla de que los involucrados de nacionalidad chilena supuestamente mataron a un ciudadano venezolano y otras personas los habrían seguido hasta el extranjero.

A la par de todo esto, lo que sí podría ser gravitante es el testimonio del compatriota que ya fue capturado y acusado del delito de robo de vehículos.

“Él habla de que sí conocía a las personas fallecidas, de que sí había cometido delitos de robo y que el día antes de ir a Challapata habían robado una camioneta”, reportó el comunicador.

La idea habría sido modificar el vehículo y venderlo. “El chapista, que hace ese trabajo, alertó a algunas personas. No se especifica quién, pero habrían llegado encapuchados y habrían secuestrado a los dos ciudadanos chilenos”, detalló Murillo.