Silencio, duelo y reproches: la reacción de Sergio Rojas que dividió a las redes tras la muerte de Andrés Caniulef

La reacción de Sergio Rojas tras la muerte de Andrés Caniulef abrió un intenso debate en redes sociales y dividió a los usuarios entre mensajes de apoyo y duras críticas que reflotaron antiguos conflictos entre ambos periodistas.

Todo comenzó luego de conocerse el fallecimiento del periodista, de 48 años, hecho que conmocionó al mundo de las comunicaciones y la farándula nacional.

A pocas horas de la noticia, el conductor de Que te lo digo publicó en su cuenta de Instagram una imagen completamente negra, sin texto ni explicaciones, gesto que muchos interpretaron como una señal de luto.

La publicación, sin embargo, no pasó inadvertida. Mientras varios seguidores empatizaron con el silencio de Rojas y le enviaron mensajes de contención, “lo primero que hice fue pensar en ti” o “sabemos que te dolía lo que pasaba”, otros aprovecharon el espacio para recordarle episodios polémicos de su relación con Caniulef.

“Fuiste superduro con él”, “ahora te da pena” y “la conciencia cómo la debes tener” fueron algunos de los comentarios más críticos.

El cruce de opiniones se intensificó debido al historial público entre ambos. En el pasado, Rojas y Caniulef reconocieron haber tenido una relación cercana, marcada luego por quiebres, acusaciones cruzadas y fuertes discusiones televisivas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Rojas cuestionó públicamente que Caniulef no le informara su diagnóstico de VIH, pese a que el periodista era indetectable. Aquellas declaraciones provocaron una dura respuesta del ahora fallecido periodista, quien defendió su derecho a la privacidad y explicó que visibilizó su condición para combatir el estigma.

Pese a ese pasado conflictivo, varios usuarios salieron en defensa de Rojas tras la publicación, pidiendo frenar los ataques en medio del duelo. “Ya basta de darle con la silla”, escribieron algunos, apelando al lado humano del momento y recordando que, más allá de las diferencias, existió cariño entre ambos.