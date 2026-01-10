De estar liquidado por deudas en 2020 a ganarle al vigente campeón de la FA Cup: la historia del Macclesfield FC

Este sábado se vivió una de esas jornadas que jamás se olvidan en la FA Cup, en donde el modesto Macclesfield FC, equipo de la Sexta División de Inglaterra, eliminó al Crystal Palace en la tercera ronda de la FA Cup.

Lo sorpresivo, es que el equipo eliminado es el vigente campeón del certamen británico y, además, actualmente se ubica en la tercera posición de la Premier League.

La épica hazaña culminó en un sólido 2-1, con goles de Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts para el Macclesfield, mientras que para las “Águilas” descontó Yeremy Pino.

¡UNA HAZAÑA QUE VALE COMO UN TÍTULO! Macclesfield, club que milita en la National League North, eliminó al campeón defensor Crystal Palace y el festejo fue épico: ¡invasión de campo tras el triunfo!



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AnQFKssCy1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

La épica historia del Macclesfield FC

La historia del Macclesfield nace en 1874, año en el que fue fundado y desde entonces militó por diversas divisiones del ascenso inglés.

No obstante, en el año 2020, en plena pandemia, el club de la comunidad de Cheshire fue liquidado por deudas.

Desde entonces, sus hinchas decidieron refundar el club sobre sus cenizas, según consigna ESPN.

En 2021 se comenzó a reescribir la historia del Macclesfield en la novena división inglesa. Desde ahí, en cuatro temporadas el conjunto consiguió tres ascensos.

Actualmente el Macclesfield juega la National League North, correspondiente a la sexta categoría del fútbol inglés.

Uno de los datos curiosos del conjunto, es que su entrenador es John Rooney, hermano menor de Wayne, histórico goleador del Manchester United.