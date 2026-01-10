;

De estar liquidado por deudas en 2020 a ganarle al vigente campeón de la FA Cup: la historia del Macclesfield FC

El club consiguió una histórica clasificación a la cuarta ronda del certamen inglés.

Sebastián Escares

De estar liquidado por deudas en 2020 a ganarle al vigente campeón de la FA Cup: la historia del Macclesfield FC

Este sábado se vivió una de esas jornadas que jamás se olvidan en la FA Cup, en donde el modesto Macclesfield FC, equipo de la Sexta División de Inglaterra, eliminó al Crystal Palace en la tercera ronda de la FA Cup.

Lo sorpresivo, es que el equipo eliminado es el vigente campeón del certamen británico y, además, actualmente se ubica en la tercera posición de la Premier League.

Revisa también:

ADN

La épica hazaña culminó en un sólido 2-1, con goles de Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts para el Macclesfield, mientras que para las “Águilas” descontó Yeremy Pino.

La épica historia del Macclesfield FC

La historia del Macclesfield nace en 1874, año en el que fue fundado y desde entonces militó por diversas divisiones del ascenso inglés.

No obstante, en el año 2020, en plena pandemia, el club de la comunidad de Cheshire fue liquidado por deudas.

Desde entonces, sus hinchas decidieron refundar el club sobre sus cenizas, según consigna ESPN.

En 2021 se comenzó a reescribir la historia del Macclesfield en la novena división inglesa. Desde ahí, en cuatro temporadas el conjunto consiguió tres ascensos.

Actualmente el Macclesfield juega la National League North, correspondiente a la sexta categoría del fútbol inglés.

Uno de los datos curiosos del conjunto, es que su entrenador es John Rooney, hermano menor de Wayne, histórico goleador del Manchester United.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad