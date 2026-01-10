;

El fútbol chileno está de luto: fallece el presidente de San Luis de Quillota, César Villegas Urrutia

El club mediante un comunicado en sus redes sociales confirmó la noticia.

Sebastián Escares

En horas de la tarde de ese sábado 10 de enero, se dio a conocer sobre el fallecimiento del presidente de San Luis de Quillota, César Villegas Urrutia.

A través de un comunicado, el conjunto de la región de Valparaíso confirmó la lamentable noticia.

“El Club San Luis de Quillota lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su presidente, don César Villegas Urrutia, destacado quillotano y sanluisino de corazón”, partieron mencionando en el escrito.

En esa misma línea, agregaron que “Don César acompañó al club durante toda su vida, demostrando siempre un compromiso incondicional con los valores y la historia de San Luis de Quillota”.

“En la última etapa de su vida asumió la presidencia de la institución, cargo que desempeñó con dedicación y entrega durante el último año, guiando al club con vocación de servicio y amor por sus colores”, expresaron desde el conjunto quillotano.

Por último, expresaron “nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos en este momento de profundo dolor. Su legado humano y su permanente vínculo con San Luis de Quillota permanecerán en la memoria de nuestra historia”.

Respecto a los funerales, desde la institución detallaron que se llevarán a cabo en una fecha y horario por definir.

