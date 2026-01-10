;

Tiene 17 años y hará historia en el tenis chileno femenino: jugará el Australian Open 2026

La raqueta femenina nacional atraviesa un gran momento y una de sus promesas lo confirma.

Sebastián Escares

Una de las máximas promesas del tenis femenino en Chile dará un salto enorme en su carrera: jugará el Australian Open 2026.

Se trata de la joven jugadora de 17 años, Camila Rodero, quien competirá en la qualy del Australian Open Junior de este año.

¿Quién es Camila Rodero?

La joven raqueta nacional actualmente es la 103° en el ranking junior, mientras que en el ranking WTA se ubica en el casillero 1390°.

En sus cortos 17 años, la chilena ya ha levantado dos títulos individuales (J30 y J60) y otros cinco en la modalidad de dobles.

De acuerdo a lo señalado por Emol, Rodero creció en una familia profundamente ligada al tenis, por lo que dio sus primeros pasos en el deporte blanco con apenas 5 años de edad.

Su entrenador, Ricardo Urzúa, en diálogo con el medio antes citado, señaló que su pupila “no tiene grandes déficits técnicos. Son pequeñas mejoras, detalles. Es una jugadora sólida, con buena actitud y muy buena lectura del juego".

Durante el 2025 la joven tenista alzó el J30 de Santiago, el cual significó su primer campeonato ITF junior que ganó individualmente.

“A ella no le convencía tanto, sentía que no le iba a sumar mucho. Pero era en su club, donde entrena, donde es socia, donde hizo toda su vida. Ganarlo ahí fue muy potente”, recordó su coach.

Camila Rodero y su aventura en Australia

Respecto a su participación en el Grand Slam oceánico, su entrenador comentó que “tiene nivel de sobra para pasar la qualy. Ojalá pueda ganar dos o tres partidos en el cuadro”.

La raqueta nacional esta semana viajará a Australia. Su primer paso será disputar el J300 de Traralgon, previo al Australian Open.

