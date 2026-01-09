Trump afirma haber cancelado una segunda ola de ataques a Venezuela tras su “cooperación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ante la colaboración mostrada por Venezuela tras la intervención perpetrada durante el fin de semana, canceló una segunda ola de ataques.

A través de la red social Truth, el mandatario norteamericano manifestó que “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción (...) de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, consignó El País.

Además, sostuvo que la liberación de presos políticos por parte de Venezuela es una “muestra de su ‘búsqueda de la paz' y “un gesto muy importante e inteligente”.

Más temprano, Trump confirmó que recibirá a la líder opositora María Corina Machado la próxima semana.