Brutal crimen en Bolivia: encuentran a dos chilenos muertos con signos de tortura y quemaduras

Dos ciudadanos chilenos fueron encontrados sin vida en las cercanías de Challapata, en el departamento de Oruro, Bolivia. De acuerdo con información entregada por las autoridades locales, los cuerpos presentaban quemaduras y evidentes señales de tortura.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó el hallazgo y detalló que las víctimas estaban maniatadas, golpeadas y presuntamente torturadas antes de ser incendiadas. Por este hecho, el Ministerio Público boliviano abrió una investigación por el delito de asesinato.

Según explicó el persecutor, una de las principales líneas investigativas apunta a un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Además, se confirmó que el vehículo en el que se trasladaban las víctimas fue quemado, quedando completamente destruido.

Las diligencias incluyen la revisión de registros migratorios para determinar cuándo ingresaron a Bolivia, el motivo de su estadía y las personas con las que habrían mantenido contacto en la zona.

“Se están manejando varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido y llegar a la verdad de los hechos”, señaló Morales, según consignó el medio local La Patria.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se esperan nuevos antecedentes que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.