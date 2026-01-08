;

Brutal crimen en Bolivia: encuentran a dos chilenos muertos con signos de tortura y quemaduras

Una de las principales líneas investigativas apunta a un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen.

Javiera Rivera

Brutal crimen en Bolivia: encuentran a dos chilenos muertos con signos de tortura y quemaduras

Dos ciudadanos chilenos fueron encontrados sin vida en las cercanías de Challapata, en el departamento de Oruro, Bolivia. De acuerdo con información entregada por las autoridades locales, los cuerpos presentaban quemaduras y evidentes señales de tortura.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó el hallazgo y detalló que las víctimas estaban maniatadas, golpeadas y presuntamente torturadas antes de ser incendiadas. Por este hecho, el Ministerio Público boliviano abrió una investigación por el delito de asesinato.

Según explicó el persecutor, una de las principales líneas investigativas apunta a un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen. Además, se confirmó que el vehículo en el que se trasladaban las víctimas fue quemado, quedando completamente destruido.

Revisa también

ADN

Las diligencias incluyen la revisión de registros migratorios para determinar cuándo ingresaron a Bolivia, el motivo de su estadía y las personas con las que habrían mantenido contacto en la zona.

“Se están manejando varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido y llegar a la verdad de los hechos”, señaló Morales, según consignó el medio local La Patria.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se esperan nuevos antecedentes que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad