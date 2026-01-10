;

Hallan más de 100 restos humanos en casa de sospechoso en Pensilvania

El caso, considerado uno de los más perturbadores de los últimos años en la región, involucra el saqueo sistemático de cementerios y mantiene a decenas de familias a la espera de respuestas.

Verónica Villalobos

Santiago

Un impactante hallazgo criminal mantiene en alerta a las autoridades de Pensilvania, luego de que un hombre fuera detenido tras descubrirse más de un centenar de restos humanos al interior de su vivienda. La investigación apunta a un prolongado patrón de robos y profanaciones de tumbas en distintos recintos funerarios del estado.

Según informó la Fiscalía, el imputado fue identificado como Jonathan Gerlach, de 34 años, quien habría sustraído restos óseos desde mausoleos y sepulturas al menos desde el año pasado. Las primeras alertas surgieron tras reiteradas denuncias del cementerio Mount Moriah Cemetery, donde personal policial concurrió en diversas oportunidades entre el 7 de noviembre y el 6 de enero.

Antecedentes contenidos en documentos judiciales, a los que accedió el medio NBC10, permitieron reconstruir el patrón de robos y las diligencias que llevaron a los investigadores a identificar a Gerlach como principal sospechoso. De acuerdo con la denuncia penal, los hechos se habrían registrado entre noviembre de 2025 y enero de 2026, afectando recintos funerarios de los condados de Delaware, Filadelfia y Luzerne.

El quiebre del caso ocurrió el 6 de enero, cuando detectives detectaron el vehículo del sospechoso con huesos y cráneos visibles en el asiento trasero. Gerlach fue visto saliendo del cementerio con una bolsa de arpillera y herramientas, lo que motivó su detención inmediata. Tras un allanamiento a su domicilio, la Policía encontró más de 100 piezas óseas, completas y fragmentadas, incluyendo cráneos y restos que incluso podrían corresponder a menores de edad.

El fiscal del caso, Tanner Rouse, describió la escena como “realmente horrorosa”, detallando que algunos restos estaban colgados, otros reconstruidos y varios cráneos dispuestos en estantes.

ADN

Actualmente, las autoridades trabajan en la identificación forense de los restos y en la notificación a posibles familiares afectados, mientras el imputado enfrenta cerca de 500 cargos criminales y permanece en prisión preventiva, con una fianza fijada en un millón de dólares que no ha sido pagada.

