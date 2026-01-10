Hallan más de 100 restos humanos en casa de sospechoso en Pensilvania

Santiago

Un impactante hallazgo criminal mantiene en alerta a las autoridades de Pensilvania, luego de que un hombre fuera detenido tras descubrirse más de un centenar de restos humanos al interior de su vivienda. La investigación apunta a un prolongado patrón de robos y profanaciones de tumbas en distintos recintos funerarios del estado.

Según informó la Fiscalía, el imputado fue identificado como Jonathan Gerlach, de 34 años, quien habría sustraído restos óseos desde mausoleos y sepulturas al menos desde el año pasado. Las primeras alertas surgieron tras reiteradas denuncias del cementerio Mount Moriah Cemetery, donde personal policial concurrió en diversas oportunidades entre el 7 de noviembre y el 6 de enero.

Antecedentes contenidos en documentos judiciales, a los que accedió el medio NBC10, permitieron reconstruir el patrón de robos y las diligencias que llevaron a los investigadores a identificar a Gerlach como principal sospechoso. De acuerdo con la denuncia penal, los hechos se habrían registrado entre noviembre de 2025 y enero de 2026, afectando recintos funerarios de los condados de Delaware, Filadelfia y Luzerne.

El quiebre del caso ocurrió el 6 de enero, cuando detectives detectaron el vehículo del sospechoso con huesos y cráneos visibles en el asiento trasero. Gerlach fue visto saliendo del cementerio con una bolsa de arpillera y herramientas, lo que motivó su detención inmediata. Tras un allanamiento a su domicilio, la Policía encontró más de 100 piezas óseas, completas y fragmentadas, incluyendo cráneos y restos que incluso podrían corresponder a menores de edad.

El fiscal del caso, Tanner Rouse, describió la escena como “realmente horrorosa”, detallando que algunos restos estaban colgados, otros reconstruidos y varios cráneos dispuestos en estantes.

Actualmente, las autoridades trabajan en la identificación forense de los restos y en la notificación a posibles familiares afectados, mientras el imputado enfrenta cerca de 500 cargos criminales y permanece en prisión preventiva, con una fianza fijada en un millón de dólares que no ha sido pagada.