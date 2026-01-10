Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juegan y quién transmite en vivo la final de la Supercopa de España

Este fin de semana el mundo del fútbol le pondrá especial atención al superclásico español entre el Barcelona y el Real Madrid.

Las escuadras se enfrentarán por primera vez en este 2026 en el marco de la gran final de la Supercopa de España.

Los “culés” fueron los primeros en clasificar a la gran final, luego de golear cómodamente al Athletic de Bilbao por 5-0. Un doblete de Raphinha, y tantos anotados por Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji sellaron la clasificación del Barcelona.

Por su parte, los “merengues” eliminaron a su clásico rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, por 2-1. Los tantos del partido fueron obra de Federico Valverde y Rodrygo para el Real Madrid, mientras que Alexander Sørloth descontó para los “colchoneros”.

¿A qué hora juegan y quién transmite en vivo el superclásico español?

La gran final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 11 de enero, a partir de las 16:00 horas en Chile.

El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita.

En tanto, el partido será transmitido por vía streaming a través de la aplicación de Mega GO.