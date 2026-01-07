FC Barcelona humilla al Athletic Club de Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España / Instagram @Barcelona

Este miércoles por la tarde de nuestro país, comenzaron las semifinales de la Supercopa española la cual se está disputando en Arabia Saudita por un acuerdo comercial entre la Real Federación Española de Fútbol y las autoridades saudíes, que buscan internacionalizar la competición y obtener ingresos significativos fuera de España.

El FC Barcelona, campeón de La Liga 24/25 y campeón de la Copa del Rey, goleó por 5 a 0 el Athletic Club que clasificó por quedar cuarto en la tabla liguera. Duelo marcado por la intensidad, el ritmo alto y la histórica rivalidad entre dos de los equipos más tradicionales del fútbol español, en un partido que volvió a poner a prueba las aspiraciones de ambos en esta temporada.

En el partido, la cuenta la abrió Ferran Torres (22′), para que luego Fermín y Roony Bardghji (30′ y 34’) respectivamente estiraran el marcador, finalizando con el doblete de Raphinha (38′ y 52′ ) para cerrar con broche de oro una goleada de ensueño.

Con la victoria del conjunto “Azulgrana” se mete en la final del torneo y se verá las caras con el ganador de la llave entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que juegan este jueves, en lo que será una nueva versión del clásico capitalino.

El duelo final está programado para el próximo domingo 11 de enero, desde las 16:00 horas en nuestro país, y que se jugará en el King Abdullah Sports Cuty de Jeddah, Arabia Saudita.