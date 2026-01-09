;

VIDEO. No estaba en su hogar: revelan causa de muerte del periodista Andrés Caniulef

Según el reporte oficial de Carabineros, el periodista estaba acompañado al momento de perder el conocimiento, no pudiendo ser reanimado.

Gonzalo Miranda

Andrés Caniulef | Captura de pantalla

Durante la noche de este viernes 9 de enero se confirmó la muerte del periodista Andrés Caniulef, reconocido comunicador del ámbito del espectáculo chileno. El deceso ocurrió en un departamento ubicado en pleno centro de Santiago.

Tras los hechos, fue el capitán de ronda de la prefectura central de Carabineros, Manuel Salazar, quien comentó y reveló lo sucedido.

“A eso de las 22:30 horas, se constituye personal de servicio de carabineros, verificando que al interior de un depto se encontraba una persona fallecida. Por versión de la persona que lo acompañaba en ese momento, indicó que se sentía mal de salud, iniciando un paro cardiorrespiratorio”, aseguró.

Agregó que “personal de salud intenta una reacción RCP (Reanimación Cardiopulmonar) no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento. La persona que lo acompañaba dijo que en un momento se sintió mal de salud para luego desmayarse”.

Según vecinos del lugar, sería la pareja de Caniulef quien vivía en el departamento.

