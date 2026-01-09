;

Trump endurece su discurso sobre Groenlandia y lanza advertencia: “Haremos algo, les guste o no”

El presidente estadounidense afirmó que Washington debe actuar para evitar que Rusia o China ganen influencia sobre la isla ártica.

Javiera Rivera

Donald Trump

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al insistir en su interés por Groenlandia, asegurando que su país actuará para hacerse con el control del territorio si no se logra un acuerdo “por las buenas”.

Las declaraciones las realizó este viernes tras una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de importantes petroleras, entre ellas ExxonMobil y Chevron, encuentro en el que abordó temas energéticos y estratégicos.

En ese contexto, Trump advirtió que si Washington no interviene, otras potencias podrían hacerlo. “Si no hacemos algo con Groenlandia, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tenerlos como vecinos”, afirmó ante la prensa.

El mandatario sostuvo que su preferencia es llegar a un acuerdo negociado, pero dejó abierta la posibilidad de medidas más duras. “Me gustaría hacerlo por las buenas, pero si no se puede, lo haremos por las malas”, remarcó.

Trump aseguró que Estados Unidos debería ser el propietario de Groenlandia, argumentando que un territorio “se defiende mejor cuando se posee” y no cuando solo se administra o arrienda.

Revisa también

ADN

“No queremos ser estadounidenses”

Las declaraciones provocaron una rápida reacción desde Groenlandia, donde los principales partidos políticos, junto al primer ministro Jens-Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto rechazando el tono del mandatario estadounidense.

“No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”, señalaron, recalcando que el territorio se rige por el autogobierno y el Derecho Internacional.

Además, enfatizaron que cualquier decisión sobre el futuro de la isla debe ser tomada por su propia población, sin presiones externas, y llamaron a que el diálogo se base en la diplomacia, el respeto y las normas internacionales.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad