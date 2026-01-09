Trump endurece su discurso sobre Groenlandia y lanza advertencia: “Haremos algo, les guste o no”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al insistir en su interés por Groenlandia, asegurando que su país actuará para hacerse con el control del territorio si no se logra un acuerdo “por las buenas”.

Las declaraciones las realizó este viernes tras una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de importantes petroleras, entre ellas ExxonMobil y Chevron, encuentro en el que abordó temas energéticos y estratégicos.

En ese contexto, Trump advirtió que si Washington no interviene, otras potencias podrían hacerlo. “Si no hacemos algo con Groenlandia, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tenerlos como vecinos”, afirmó ante la prensa.

El mandatario sostuvo que su preferencia es llegar a un acuerdo negociado, pero dejó abierta la posibilidad de medidas más duras. “Me gustaría hacerlo por las buenas, pero si no se puede, lo haremos por las malas”, remarcó.

Trump aseguró que Estados Unidos debería ser el propietario de Groenlandia, argumentando que un territorio “se defiende mejor cuando se posee” y no cuando solo se administra o arrienda.

“No queremos ser estadounidenses”

Las declaraciones provocaron una rápida reacción desde Groenlandia, donde los principales partidos políticos, junto al primer ministro Jens-Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto rechazando el tono del mandatario estadounidense.

“No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses”, señalaron, recalcando que el territorio se rige por el autogobierno y el Derecho Internacional.

Además, enfatizaron que cualquier decisión sobre el futuro de la isla debe ser tomada por su propia población, sin presiones externas, y llamaron a que el diálogo se base en la diplomacia, el respeto y las normas internacionales.