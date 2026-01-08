;

“Solo el tiempo lo dirá”: Donald Trump asegura que EE.UU. tomará el control de Venezuela durante años

El mandatario estadounidense explicó que el plan también contempla el control del petróleo venezolano.

Javiera Rivera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país podría supervisar Venezuela durante un período prolongado y controlar sus ingresos petroleros como parte del proceso de transición.

Las declaraciones las realizó en una extensa entrevista con The New York Times, donde sostuvo que el gobierno interino venezolano estaría colaborando plenamente con Washington. “Nos están dando todo lo que necesitamos”, aseguró.

“Solo el tiempo lo dirá”

Consultado sobre cuánto tiempo Estados Unidos mantendría ese rol de supervisión, Trump respondió que “solo el tiempo lo dirá”, aunque dejó claro que se trataría de una intervención de largo aliento. “La reconstruiremos de una manera muy rentable”, afirmó.

En ese contexto, el mandatario explicó que el plan contempla el control del petróleo venezolano, señalando que Washington utilizaría esos recursos para reducir los precios del crudo y, posteriormente, entregar fondos al país sudamericano.

“Vamos a usar petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, sostuvo.

Posible viaje a Caracas

Trump también indicó que le gustaría viajar a Caracas, aunque sin fijar una fecha. “Creo que en algún momento será seguro”, dijo, al tiempo que evitó comprometer plazos para la realización de elecciones en Venezuela.

