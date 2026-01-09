Cata Palacios sacó ronchas con polémica reflexión sobre la edad: “A lo mejor a los 40 te deberías ver...”

Cata Palacios generó una intensa discusión en redes sociales luego de visitar el podcast Nolo Visión, donde hizo varias reflexiones sobre la edad y el el físico.

La ex Mekano habló de cómo se mantiene a sus 45 años. “O sea, no es que yo solo me perciba joven, todos me perciben joven porque lo soy”, dijo de entrada.

“¿Cómo llegué a este estado? Muchas personas me dicen ‘dame tu secreto, es que te mantienes muy bien’. Y yo a muchas personas les digo, con el dolor de mi corazón: ‘No es que yo me mantengo muy bien, es que yo no he destruido mi cuerpo. “Tal vez tú te mantienes muy mal; a lo mejor a los 40 te deberías verte como yo y no yo como tú”, añadió.

Cata Palacios desató polémica

La ex Miss Chile manifestó que “eso tiene que ver con la sociedad, que te empuja. Es como, ya la gente a los 30 se empieza a sentir vieja y a setear ‘Ay, estoy cerca de los 40, me voy a quedar sin trabajo’”.

“Se van preparando por lo que el sistema dibujó, entonces ya están tan programados que cuando cumplen 40 se apagan solos”, agregó.

Luego, habló de los niños: “Uno no tiene por qué dejar de tener la actitud que tiene desde siempre. Mira, hay personas, hay niños de 12 años que están todo el día en un computador sentados y tienen cuerpos sedentarios, huesos con osteoporosis, tienen diabetes, puras enfermedades de la anciana edad. Y uno puede decir: ‘¿Como es posible que un niño de 12 o de 18 tenga problemas de ancianidad?’, y es porque el cuerpo, cuando se queda quieto, se oxida y se enferma".

Por ellos, Palacios aseguró que quiere dar charlas, desde su experiencia, para entregar algunos tips. Una reflexión que no fue tan bien recibida en redes, donde varios la criticaron en mala onda.

“No se ve joven, se ve intervenida”; “Mi amiga con la realidad bien alterada”; “Pero si ella tiene botox”; “El botox se le ve desde Francia”, fueron solo algunos de los comentarios que le hicieron.