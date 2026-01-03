;

FOTO. “Allí estoy...”: el potente mensaje de Eduard Bello en medio de la crisis política que vive Venezuela

El seleccionado ‘vinotinto’, jugador de la Universidad Católica, se expresó en sus redes sociales.

Gonzalo Miranda

Eduard Bello en redes sociales

Eduard Bello en redes sociales

Un triste despertar tuvo este sábado el pueblo venezolano. En una intervención militar norteamericana sin precedentes, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención y deportación del aún Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con una de las inmigraciones más grandes de esta parte del mundo, los venezolanos en Chile salieron a las calles a manifestarse por lo sucedido en Caracas, y en redes sociales no se hicieron esperar los mensajes.

Uno de ellos llegó desde el Claro Arena. Eduard Bello, delantero de la Universidad Católica, se manifestó en su cuenta de Instagram con un potente mensaje tras lo sucedido en su país.

Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, escribió Bello reposteando un video donde aparecen ciudadanos venezolanos cantando “Venezuela, todo va a estar bien”.

El mensaje de Eduard Bello

ADN

El mensaje de Eduard Bello en su cuenta de Instagram

