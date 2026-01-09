Prioridad “Desafío 90”: El texto clave que Bernardo Fontaine traspasará hoy a José Antonio Kast

A poco menos de dos meses del cambio de mando, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, se prepara para recibir hoy la pieza fundamental de su estrategia de instalación. Se trata del traspaso oficial del denominado “Desafío 90”, una carpeta de trabajo crítica que contiene la planificación detallada para las acciones que ejecutará la nueva administración durante sus primeros tres meses en el poder.

La responsabilidad de esta entrega recae en Bernardo Fontaine, asesor económico del comando y quien ha custodiado el texto con exclusividad hasta la fecha. El informe, no es un simple borrador programático, sino un manual operativo diseñado para instaurar lo que al interior del equipo denominan un “Gobierno de emergencia”.

Focos: Migración y Seguridad

De acuerdo a la información de fuentes desde el comando presidencial, la elaboración de este plan comenzó apenas una semana después del triunfo electoral. El objetivo central es no perder tiempo en diagnósticos una vez que asuman el próximo 11 de marzo, sino llegar con medidas concretas tanto administrativas como legislativas listas para su implementación o envío al Congreso.

El texto establece prioridades intransables para la etapa inicial del mandato, poniendo el acento en cuatro ejes de alta sensibilidad pública: control migratorio, seguridad ciudadana, reactivación económica y una batería de proyectos sociales focalizados. La idea es dar una señal de autoridad y gestión rápida ante la ciudadanía desde el día uno.

Bernardo Fontaine estuvo hoy viernes cerca de 5 horas en las oficinas de la Gloria 88 revisando a detalle el texto junto al presidente electo José Antonio Kast