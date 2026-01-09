;

Prioridad “Desafío 90”: El texto clave que Bernardo Fontaine traspasará hoy a José Antonio Kast

Bernardo Fontaine estuvo este viernes cerca de 5 horas en las oficinas de la Gloria 88 revisando a detalle la carpeta que se presentará.

Mario Vergara

Diana Copa

Prioridad “Desafío 90”: El texto clave que Bernardo Fontaine traspasará hoy a José Antonio Kast

Prioridad “Desafío 90”: El texto clave que Bernardo Fontaine traspasará hoy a José Antonio Kast / MARVIN RECINOS

A poco menos de dos meses del cambio de mando, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, se prepara para recibir hoy la pieza fundamental de su estrategia de instalación. Se trata del traspaso oficial del denominado “Desafío 90”, una carpeta de trabajo crítica que contiene la planificación detallada para las acciones que ejecutará la nueva administración durante sus primeros tres meses en el poder.

La responsabilidad de esta entrega recae en Bernardo Fontaine, asesor económico del comando y quien ha custodiado el texto con exclusividad hasta la fecha. El informe, no es un simple borrador programático, sino un manual operativo diseñado para instaurar lo que al interior del equipo denominan un “Gobierno de emergencia”.

Revisa también:

ADN

Focos: Migración y Seguridad

De acuerdo a la información de fuentes desde el comando presidencial, la elaboración de este plan comenzó apenas una semana después del triunfo electoral. El objetivo central es no perder tiempo en diagnósticos una vez que asuman el próximo 11 de marzo, sino llegar con medidas concretas tanto administrativas como legislativas listas para su implementación o envío al Congreso.

El texto establece prioridades intransables para la etapa inicial del mandato, poniendo el acento en cuatro ejes de alta sensibilidad pública: control migratorio, seguridad ciudadana, reactivación económica y una batería de proyectos sociales focalizados. La idea es dar una señal de autoridad y gestión rápida ante la ciudadanía desde el día uno.

Bernardo Fontaine estuvo hoy viernes cerca de 5 horas en las oficinas de la Gloria 88 revisando a detalle el texto junto al presidente electo José Antonio Kast

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad