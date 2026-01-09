;

José Antonio Kast se reúne con Mario Desbordes y almuerzan juntos en el Mercado Central

Durante un discurso desde el balcón del edificio municipal de la capital, el presidente electo manifestó que “ahora voy a ser vecino de Santiago”.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

A eso del mediodía de este viernes, el presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en el municipio de la comuna.

Durante la actividad, Kast dio un discurso desde el balcón del edificio municipal, donde manifestó ante los asistentes que “ahora voy a ser vecino de Santiago”.

Y destacó la gestión del jefe comunal: “El alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren, incluso de aquellos que se manifiestan en contra”.

Terminada la reunión, José Antonio Kast y Mario Desbordes se trasladaron hasta el Mercado Central de Santiago para almorzar juntos.

