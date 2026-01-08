Gabinete en tierra derecha: Kast se reúne con los partidos confirmados como futuro oficialismo

Una jornada poco habitual se vivió esta tarde en las oficinas del presidente electo, José Antonio Kast, ubicadas en calle La Gloria 88, comuna de Las Condes. Cerca de las 13:00 horas, el mandatario electo abandonó el recinto, rompiendo su rutina tradicional de permanecer allí hasta pasadas las 20:00 horas.

Si bien desde su equipo explicaron inicialmente que su salida se debía a compromisos fuera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), fuentes de Radio ADN confirmaron el motivo de este movimiento.

Cónclave por la nueva alianza

Según la información recabada, Kast se trasladó para sostener una reunión con los timoneles de los partidos del sector. El objetivo del encuentro —que generalmente se realiza de forma habitual— es avanzar particularmente en las conversaciones para conformar una posible coalición de gobierno que le dé sustento político a su administración.

Entre los asistentes confirmados estuvieron el propio José Antonio Kast, así como también representantes de los partidos que hasta ahora estarían conformando el oficialismo, como lo son la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano.

Destacar que de este encuentro no formó parte el Partido Nacional Libertario, quienes aún están en definiciones si serán parte de la administración.

Johannes Kaiser esta semana dijo que se estaba más cerca de conocer la decisión y que estaban bastante alineados

De hecho, se espera que el Presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, tenga una nueva reunión con Claudio Alvarado antes del término de esta semana.