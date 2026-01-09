La Seremi de Salud en la región de Los Lagos activó el protocolo de respuesta sanitaria tras la notificación de la Capitanía de Puerto de Maullín en la provincia de Llanquihue por la presencia de ejemplares de fragata portuguesa en la playa Pangal.

Como parte de estas acciones, se estableció la prohibición temporal del acceso a esta playa. La seremi de Salud, Karin Solís, explicó que la medida busca evitar riesgos asociados al contacto con esta especie, cuyos tentáculos pueden provocar graves efectos en las personas.

“Hemos iniciado la dictación de una resolución sanitaria con prohibición temporal del baño para las personas y, además, del ejercicio de actividades recreativas para todas las personas de este sector”, declaró.

⚠️Prohibición de Baño por presencia de Fragata Portuguesa.

🏖️ Playa Pangal (comuna de Maullín)

🏖️ Puerto Velero (comuna de Coquimbo)

Más información en https://t.co/EEP0mcVsi5

Consultando en nuestras RRSS

Llamando al 600 360 7777 pic.twitter.com/ywXHOU8E1d — Salud Responde Chile (@Salud_Responde) January 9, 2026

En tanto, el alcalde de Maullín, Nabih Soza, precisó que en el sector solo están autorizadas actividades extractivas y productivas, las que deben efectuarse con traje de buceo.

El Minsal detalla que los síntomas relacionados con la picadura de esta especie son:

Cutáneos

Erupciones.

Eritemas.

Edema.

Urticaria papular.

Gastrointestinales

Dolor abdominal.

Náuseas.

Vómitos.

Neuromusculares

Calambres.

Espasmos.

Fasciculaciones.

Ataxia.

Cardiorrespiratorios