FOTO. Decretan alerta sanitaria en la Región de los Lagos por presencia de fragata portuguesa

La Seremi de Salud de la zona determinó la prohibición del baño y de las actividades recreativas en la costa de la localidad.

Pablo Castillo

(GERMANY OUT) Portuguese Man of War, Physalia physalis, Azores, Atlantic Ocean, Portugal (Photo by Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images)

(GERMANY OUT) Portuguese Man of War, Physalia physalis, Azores, Atlantic Ocean, Portugal (Photo by Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images) / ullstein bild

La Seremi de Salud en la región de Los Lagos activó el protocolo de respuesta sanitaria tras la notificación de la Capitanía de Puerto de Maullín en la provincia de Llanquihue por la presencia de ejemplares de fragata portuguesa en la playa Pangal.

Como parte de estas acciones, se estableció la prohibición temporal del acceso a esta playa. La seremi de Salud, Karin Solís, explicó que la medida busca evitar riesgos asociados al contacto con esta especie, cuyos tentáculos pueden provocar graves efectos en las personas.

“Hemos iniciado la dictación de una resolución sanitaria con prohibición temporal del baño para las personas y, además, del ejercicio de actividades recreativas para todas las personas de este sector”, declaró.

En tanto, el alcalde de Maullín, Nabih Soza, precisó que en el sector solo están autorizadas actividades extractivas y productivas, las que deben efectuarse con traje de buceo.

El Minsal detalla que los síntomas relacionados con la picadura de esta especie son:

Cutáneos

  • Erupciones.
  • Eritemas. 
  • Edema. 
  • Urticaria papular. 

Gastrointestinales

  • Dolor abdominal. 
  • Náuseas. 
  • Vómitos. 

Neuromusculares

  • Calambres.
  • Espasmos. 
  • Fasciculaciones. 
  • Ataxia. 

Cardiorrespiratorios

  • Disnea. 
  • Broncoespasmo.
  • Dolor torácico. 

