Hombre quemado en San Bernardo: confirman detención de autor material de brutal ataque

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial, donde se constató que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Juan Castillo

Conmoción generó un ataque registrado en la comuna de San Bernardo, donde un hombre en situación de calle fue rociado con líquido acelerante y quemado por al menos 3 desconocidos.

El hecho ocurrió el pasado martes en la intersección de calle Balmaceda con Padre Hurtado, donde la víctima se encontraba sentada en la cuneta.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial, donde se constató que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

En ese sentido, durante esta jornada la Fiscalía Occidente Metropolitana confirmó que el equipo OS9 de Carabineros detuvo al autor material de este brutal ataque registrado en San Bernardo.

Se trata de un hombre de 33 años, el cual mantiene antecedentes por robo en lugar no habitado, porte de arma cortante y arma de fuego, entre otros.

