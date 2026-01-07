;

Revelan momento clave de brutal ataque contra hombre en situación de calle en San Bernardo

La víctima permanece grave con el 90% del cuerpo quemado.

Javiera Rivera

Revelan momento clave de brutal ataque contra hombre en situación de calle en San Bernardo

Un registro captado por cámaras de seguridad se ha convertido en una pieza clave para la investigación del violento ataque sufrido por un hombre en situación de calle en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado martes en la intersección de calle Balmaceda con Padre Hurtado, donde la víctima se encontraba sentada en la cuneta.

Según las imágenes, el hombre presentaba un evidente estado de vulnerabilidad, e incluso no se descarta que haya sido golpeado previamente, situación que generó la preocupación de vecinos del sector.

Revisa también

ADN

Sin embargo, minutos después, tres sujetos se acercaron al lugar y comenzaron a agredirlo, para luego rociarlo con un líquido acelerante y prenderle fuego en plena vía pública.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliar a la víctima y apagar las llamas, aunque sin éxito inmediato. Finalmente, el hombre logró desprenderse de sus ropas, lo que evitó un desenlace fatal.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial, donde se constató que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, permaneciendo en estado grave.

A partir del registro audiovisual, la Fiscalía Occidente y Carabineros iniciaron diligencias investigativas para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias del hecho.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad