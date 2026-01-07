Revelan momento clave de brutal ataque contra hombre en situación de calle en San Bernardo

Un registro captado por cámaras de seguridad se ha convertido en una pieza clave para la investigación del violento ataque sufrido por un hombre en situación de calle en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

El hecho ocurrió el pasado martes en la intersección de calle Balmaceda con Padre Hurtado, donde la víctima se encontraba sentada en la cuneta.

Según las imágenes, el hombre presentaba un evidente estado de vulnerabilidad, e incluso no se descarta que haya sido golpeado previamente, situación que generó la preocupación de vecinos del sector.

Sin embargo, minutos después, tres sujetos se acercaron al lugar y comenzaron a agredirlo, para luego rociarlo con un líquido acelerante y prenderle fuego en plena vía pública.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho intentaron auxiliar a la víctima y apagar las llamas, aunque sin éxito inmediato. Finalmente, el hombre logró desprenderse de sus ropas, lo que evitó un desenlace fatal.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un recinto asistencial, donde se constató que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, permaneciendo en estado grave.

A partir del registro audiovisual, la Fiscalía Occidente y Carabineros iniciaron diligencias investigativas para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las circunstancias del hecho.