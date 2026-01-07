Desconocidos prenden fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo: tiene 90% del cuerpo quemado

Un caso que ha conmocionado a San Bernardo es el que ocurrió el pasado martes, donde un hombre en situación de calle fue quemado por desconocidos, hecho que quedó registrado gracias a las cámaras de televigilancia del lugar.

Según se puede apreciar en las imágenes, la víctima se encontraba en la cuneta de calle Balmaceda con Padre Hurtado, donde se le ve visiblemente afectado, por lo que no se descarta que haya sido golpeado antes, y que provocó la empatía de una vecina del sector.

Sin embargo, de un momento a otros, aparecen 3 desconocidos quienes comenzaron a agredirlo, y lo rociaron con algún líquido acelerante, procediendo posteriormente a prenderle fuego.

Atónitos ante lo ocurrido, personas que estaban en el lugar intentaron sofocar las llamas que quemaban el cuerpo del hombre, sin mayor éxito.

Finalmente, la víctima logró desprenderse de sus ropas y evitar un decenlase fatal. No obstante, fue trasladado a un recinto asistencial, donde se constató que quedó con el 90% del cuerpo quemado.