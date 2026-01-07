;

Desconocidos prenden fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo: tiene 90% del cuerpo quemado

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del sector.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Desconocidos prenden fuego a hombre en situación de calle en San Bernardo: tiene 90% del cuerpo quemado

Un caso que ha conmocionado a San Bernardo es el que ocurrió el pasado martes, donde un hombre en situación de calle fue quemado por desconocidos, hecho que quedó registrado gracias a las cámaras de televigilancia del lugar.

Según se puede apreciar en las imágenes, la víctima se encontraba en la cuneta de calle Balmaceda con Padre Hurtado, donde se le ve visiblemente afectado, por lo que no se descarta que haya sido golpeado antes, y que provocó la empatía de una vecina del sector.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, de un momento a otros, aparecen 3 desconocidos quienes comenzaron a agredirlo, y lo rociaron con algún líquido acelerante, procediendo posteriormente a prenderle fuego.

Atónitos ante lo ocurrido, personas que estaban en el lugar intentaron sofocar las llamas que quemaban el cuerpo del hombre, sin mayor éxito.

Finalmente, la víctima logró desprenderse de sus ropas y evitar un decenlase fatal. No obstante, fue trasladado a un recinto asistencial, donde se constató que quedó con el 90% del cuerpo quemado.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad