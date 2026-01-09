Hombre en situación de calle muere tras violenta pelea con arma blanca en Estación Central

Un hombre de nacionalidad haitiana y en situación de calle falleció la tarde de este viernes luego de ser apuñalado durante una discusión en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El incidente se registró en la intersección de Santa Teresa con Antártica, donde, según los antecedentes, la víctima y el imputado se encontraban juntos antes de iniciar una disputa que escaló a un ataque con un objeto cortopunzante.

Hasta el lugar concurrió la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte, que quedó a cargo de las diligencias.

Por el hecho, un ciudadano chileno fue detenido como presunto autor del homicidio.

Al respecto, el subcomisario Ítalo Alfaro indicó que, de acuerdo con la criminodinámica preliminar, el imputado agredió a la víctima tras una discusión, provocándole una herida mortal en el cuello.

En el mismo hecho, una mujer —pareja del fallecido— resultó con lesiones leves y recibió atención médica. Tras el ataque, personal municipal detuvo al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la justicia mientras continúan las pericias.