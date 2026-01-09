;

Hombre en situación de calle muere tras violenta pelea con arma blanca en Estación Central

En el mismo hecho, la pareja del fallecido resultó con lesiones leves y recibió atención médica.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Un hombre de nacionalidad haitiana y en situación de calle falleció la tarde de este viernes luego de ser apuñalado durante una discusión en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El incidente se registró en la intersección de Santa Teresa con Antártica, donde, según los antecedentes, la víctima y el imputado se encontraban juntos antes de iniciar una disputa que escaló a un ataque con un objeto cortopunzante.

Hasta el lugar concurrió la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte, que quedó a cargo de las diligencias.

