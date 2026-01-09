;

Diputada Bello y su dura confesión tras diagnóstico de cáncer cervicouterino: “Necesito más tiempo para criarla”

La parlamentaria, que es madre de un bebé de un año y medio, reveló sus temores tras ser diagnosticada con esta enfermedad.

La diputada Francisca Bello (FA) se refirió a su diagnóstico de cáncer cervicouterino, cuyos primeros síntomas pasaron inadvertidos al ser confundidos con molestias propias de su rutina diaria.

En conversación con LUN, la legisladora relató que en plena campaña electoral, atribuyó los dolores a un problema lumbar –producto de cargar constantemente a su hija de un año y medio– o a una eventual infección urinaria, debido al intenso dolor de espalda.

Sin embargo, un síntoma inusual encendió las alertas. “Era un flujo vaginal distinto y maloliente”, recuerda Bello. En el proceso de exámenes, contó que un médico la derivó al Cesfam para continuar los estudios y activar el GES, “porque este cáncer es GES, es gratuito”.

“Necesito más tiempo para criarla”

Respecto a su tratamiento, la diputada detalló que está “en la primera semana de radio y quimio. La quimioterapia es fuerte y esta semana ha sido de adaptación”.

En esa línea, expresó su preocupación por su hija: “Tengo una guagua de un año y medio y lo único que pensé y pienso es que necesito más tiempo para criarla, para entregarle herramientas, incluso pensando en los peores escenarios”.

“Cuando el oncólogo me dice que hay que hacer biopsia y exámenes, y que por experiencia clínica veía una masa tumoral grande, fue duro. Un tumor de dos centímetros se puede extirpar; el mío era de seis centímetros”, señaló Francisca Bello.

Finalmente, remarcó que “el cáncer cervicouterino se puede prevenir si te haces los exámenes cada tres años, al menos el PAP”.

