Diputada Bello y su dura confesión tras diagnóstico de cáncer cervicouterino: “Necesito más tiempo para criarla”

La diputada Francisca Bello (FA) se refirió a su diagnóstico de cáncer cervicouterino , cuyos primeros síntomas pasaron inadvertidos al ser confundidos con molestias propias de su rutina diaria.

En conversación con LUN, la legisladora relató que en plena campaña electoral, atribuyó los dolores a un problema lumbar –producto de cargar constantemente a su hija de un año y medio– o a una eventual infección urinaria, debido al intenso dolor de espalda.

Sin embargo, un síntoma inusual encendió las alertas. “Era un flujo vaginal distinto y maloliente”, recuerda Bello. En el proceso de exámenes, contó que un médico la derivó al Cesfam para continuar los estudios y activar el GES, “porque este cáncer es GES, es gratuito”.

“Necesito más tiempo para criarla”

Respecto a su tratamiento, la diputada detalló que está “en la primera semana de radio y quimio. La quimioterapia es fuerte y esta semana ha sido de adaptación”.

En esa línea, expresó su preocupación por su hija: “Tengo una guagua de un año y medio y lo único que pensé y pienso es que necesito más tiempo para criarla , para entregarle herramientas, incluso pensando en los peores escenarios”.

“Cuando el oncólogo me dice que hay que hacer biopsia y exámenes, y que por experiencia clínica veía una masa tumoral grande, fue duro. Un tumor de dos centímetros se puede extirpar; el mío era de seis centímetros”, señaló Francisca Bello.