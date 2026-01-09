¿Lluvias extremas o falsa alarma? La proyección climática que encendió las redes sociales en Chile

En pleno verano, con altas temperaturas y olas de calor, una proyección climática difundida en redes sociales encendió el debate en Chile durante los últimos días.

Se trata de un video publicado en X por el usuario @EdoWeatherman, conocido como “Profesor Eduardo”, que anticipa un eventual término del fenómeno de La Niña y la posible llegada de un El Niño de gran magnitud durante el otoño de 2026, con eventuales “complicaciones” para el país.

La publicación, acompañada de mapas y gráficos de modelos internacionales como NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica USA) y ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio), rápidamente se viralizó, generando miles de interacciones y comentarios que oscilaron entre la expectativa por un eventual fin de la sequía y la preocupación por lluvias extremas, inundaciones y aluviones. El propio autor advirtió que se trata solo de una proyección y que puede variar con el tiempo.

PROYECCIÓN OTOÑO 2026 EN CHILE.



La Niña se despide y vamos rumbo a un gran fenómeno El Niño con posibles complicaciones en Chile.



La Niña se despide y vamos rumbo a un gran fenómeno El Niño con posibles complicaciones en Chile.

Recuerda que esto es una proyección y puede variar. Debes seguir las actualizaciones.

¿Qué dicen los expertos?

El impacto del post llevó a que organismos y especialistas salieran a poner paños fríos. Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) marcaron distancia y enfatizaron que no realizan pronósticos de esa magnitud temporal.

Es más, a ADN.cl señalaron que no se pueden referir a proyecciones de otoño porque es un plazo demasiado amplio. Incluso, se precisó que los pronósticos climáticos oficiales se realizan a tres meses y con altos niveles de incertidumbre, subrayando que el autor del video no es meteorólogo ni climatólogo.

Asimismo, el meteorólogo de CHV, Eduardo Sáez, explicó por qué este tipo de contenidos genera tanto revuelo. “Cualquier información mal entregada puede provocar alarma. Hoy hay una fuerte búsqueda de likes, lo que lleva a adelantar escenarios sin la bajada necesaria”, afirmó.

El experto recalcó que, según la NOAA, La Niña se está debilitando y el escenario más probable para los próximos meses es una fase neutral, mientras que un eventual El Niño recién podría evaluarse hacia fines de año y con alta incertidumbre. Sin embargo, volvió a reiterar que para tener algo concreto, se debe esperar.

Además, Saéz agregó que los pronósticos climáticos a largo plazo, especialmente en esta época del año, son los menos confiables. “La atmósfera y el océano no siempre se acoplan como se espera, y el cambio climático ha vuelto más erráticos los patrones históricos”, explicó.

Así, los expertos coinciden en un llamado a la cautela: seguir los reportes oficiales, evitar interpretaciones alarmistas y entender que, por ahora, cualquier escenario para el otoño sigue siendo solo una proyección.