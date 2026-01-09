Experto cerrajero comparte truco definitivo para sacar una llave cuando se rompe en la chapa

Uno de los accidentes domésticos más temidos y frecuentes es romper la llave justo al intentar abrir la puerta, dejando un fragmento atascado en el interior del cilindro. Ante la emergencia, la reacción instintiva de muchos afectados suele ser el uso de pegamentos instantáneos o silicona, una decisión que, lejos de ayudar, suele condenar el mecanismo a un daño irreparable. Sin embargo, existe una solución mecánica, gratuita y de bajo riesgo que puede realizarse en casa.

La técnica, que prescinde de herramientas industriales, se basa en la fabricación artesanal de un extractor utilizando un simple clip de papelería. El método promete recuperar el fragmento atrapado en menos de cinco minutos, aplicándose tanto a cerraduras de puertas convencionales como a candados, siempre que se respeten ciertos principios físicos de la chapa.

El error del pegamento y la fuente del truco

Según detalla el tutorial técnico publicado por el canal especializado Cerrajería Bunker, liderado por el experto Andrés Rondón, la clave del éxito radica en no obstruir el mecanismo con sustancias químicas. “Este método le ha funcionado a miles de personas sin dañar su cerradura, como sí puede ocurrir utilizando pegamentos”, explica el especialista en el registro audiovisual.

Rondón enfatiza que el primer paso crítico antes de intentar cualquier extracción es asegurar la “posición de salida”. Si la llave se rompió mientras estaba girada, el mecanismo de seguridad retendrá el fragmento imposibilitando su retiro. Por ello, es imperativo devolver el cilindro a su posición neutral o vertical original utilizando un destornillador o la misma cabeza de la llave rota antes de introducir cualquier herramienta.

La fabricación del “anzuelo”

Para ejecutar la maniobra, el cerrajero instruye el uso de tres elementos básicos: un clip metálico (sujetapapeles), un alicate y un bisturí o cuchillo cartonero. El procedimiento consiste en enderezar completamente el alambre y utilizar la punta para forjar un pequeño gancho o anzuelo en el extremo.

El especialista advierte que la precisión es vital: “La clave es que el gancho quede lo más pequeño posible para que quepa en la cerradura”. Una vez doblada la punta, se sugiere utilizar el bisturí para abrir ligeramente el ángulo del metal, creando una púa capaz de enganchar las sierras de la llave atrapada.

Extracción milimétrica

Con la herramienta fabricada, el procedimiento final requiere tacto y paciencia. Se debe introducir el alambre por el espacio sobrante entre la llave y el “tabaco” (borde) de la cerradura, profundizando entre 5 a 10 milímetros. Una vez adentro, se aplica presión hacia el fragmento de llave para que el gancho se fije en alguna de las ranuras del metal.

“Sin dejar de hacer presión hacia la llave, jalamos el clip hacia nosotros”, instruye Rondón. El movimiento de tracción debe ser firme pero cuidadoso para arrastrar el pedazo de metal hacia el exterior. El experto concluye que, aunque la técnica es efectiva, es una labor de “paciencia y persistencia”, siendo una alternativa real para ahorrar el costo de un servicio de urgencia, siempre que el usuario evite la desesperación inicial.