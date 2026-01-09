Alcanzarán los 140 km/h: así son los modernos trenes chinos que se suman al recorrido Limache-Puerto

Este jueves el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el inicio de las pruebas de los nuevos trenes que se sumarán al servicio del Tren Limache-Puerto, en la región de Valparaíso.

Los modelos presentadas son de última generación y son fabricadas por CRRC-Sifang, en China.

De acuerdo a lo comunicado por EFE, dichas máquinas implicaron una inversión de US$35 millones y permitirán aumentar en un 20% la capacidad del servicio en horas punta.

Los modernos trenes chinos que llegan al recorrido Limache-Puerto

En concreto, cada tren cuenta con tres coches, de 77 metros de longitud y tendrán una capacidad de 660 pasajeros en total.

Entre sus principales características, destaca la gran velocidad que alcanza, llegando hasta los 140 km/h.

El mandatario destacó que "simplifica la vida cotidiana con viajes más cortos y más cómodos, certidumbre en los horarios y más oportunidades para compartir con la familia“.

Por otro lado, la incorporación de los cinco nuevos trenes se realizará de forma progresiva, comenzando con el primero durante el primer trimestre de este 2026.

