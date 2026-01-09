;

FOTOS. Alcanzarán los 140 km/h: así son los modernos trenes chinos que se suman al recorrido Limache-Puerto

En total serán 5 máquinas las que se incorporarán a la flota de EFE Valparaíso.

Sebastián Escares

Alcanzarán los 140 km/h: así son los modernos trenes chinos que se suman al recorrido Limache-Puerto

Este jueves el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el inicio de las pruebas de los nuevos trenes que se sumarán al servicio del Tren Limache-Puerto, en la región de Valparaíso.

Los modelos presentadas son de última generación y son fabricadas por CRRC-Sifang, en China.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a lo comunicado por EFE, dichas máquinas implicaron una inversión de US$35 millones y permitirán aumentar en un 20% la capacidad del servicio en horas punta.

Los modernos trenes chinos que llegan al recorrido Limache-Puerto

En concreto, cada tren cuenta con tres coches, de 77 metros de longitud y tendrán una capacidad de 660 pasajeros en total.

Entre sus principales características, destaca la gran velocidad que alcanza, llegando hasta los 140 km/h.

El mandatario destacó que "simplifica la vida cotidiana con viajes más cortos y más cómodos, certidumbre en los horarios y más oportunidades para compartir con la familia“.

Por otro lado, la incorporación de los cinco nuevos trenes se realizará de forma progresiva, comenzando con el primero durante el primer trimestre de este 2026.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad