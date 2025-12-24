Se mueve el mercado en la Primera B: Copiapó, Iquique y Curicó Unido suman nuevos refuerzos

Se sigue moviendo el mercado de pases en la Primera B del fútbol chileno. En las últimas horas, Deportes Copiapó, Deportes Iquique y Curicó Unido anunciaron nuevos refuerzos para la temporada 2026.

El conjunto copiapino hizo oficial la incorporación del portero argentino Nicolás Temperini, quien se une al “León de Atacama” tras defender el arco de San Marcos de Arica.

Por su parte, el elenco iquiqueño se reforzó con dos uruguayos: el defensa central Jorge Ayala y el volante Joaquín Pereyra.

Ayala llega a Iquique proveniente de Miramar Misiones, elenco de la Primera División de Uruguay. En tanto, Pereyra viene de vestir la camiseta de Santiago Wanderers.

Mientras que el cuadro curicano anunció la contratación de Benjamín Inostroza, delantero formado en Universidad de Chile. Este 2025 defendió los colores de Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional.