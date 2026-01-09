Un desgarrador llamado a la justicia realizó Vicente Miranda, hermano de Cristóbal Miranda, el joven de 20 años que murió tras una brutal agresión grupal ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo en el recinto Espacio Marina de Talcahuano.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, el familiar pidió no dejar en el olvido el crimen y seguir compartiendo los antecedentes que, según afirma, evidencian una planificación previa del ataque.

“Vi cómo mataban a mi hermano en mi propia cara”, relató con crudeza. En su mensaje, el joven sostuvo que existían intenciones claras de agredir tanto a Cristóbal como a él, y solicitó apoyo para que el caso no quede impune. “Que no sea un delito más, que no se olvide y que no le vuelva a pasar a nadie nunca más”, expresó, visiblemente afectado.

El testimonio generó una ola de apoyo en redes sociales, con miles de comentarios bajo la consigna #JusticiaParaCristóbal, donde usuarios de Talcahuano, Concepción y otras ciudades del país manifestaron respaldo a la familia y exigieron sanciones ejemplares para todos los involucrados. “Todo Chile pide justicia”, fue una de las frases más repetidas.

“Tokyo Manji”

El clamor del hermano de la víctima se produce en medio de nuevos antecedentes revelados en la investigación. Esta semana se conocieron chats de un grupo privado de Instagram, denominado “Tokyo Manji”, en el que participaban los imputados y donde se habrían compartido amenazas y mensajes que anticipaban la agresión contra los hermanos Miranda. Según Fiscalía, incluso se habló de dejarlos en estado vegetal.

Por este caso, Agustín Saavedra Opazo (20) y Luciano Gutiérrez Romero (19) fueron formalizados como coautores de homicidio calificado y quedaron en prisión preventiva, al considerarse su libertad un peligro para la sociedad y para el desarrollo de la investigación. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para indagar el crimen.

Mientras avanza el proceso judicial, la familia de Cristóbal insiste en que se investigue a todos los responsables.