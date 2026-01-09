El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estaría involucrado en otros ataques: qué se sabe del alumno de 16 años acusado de rociar bencina a docente del INBA

Una investigación encabezada por la Fiscalía Centro Norte, junto al OS9 de Carabineros, permitió la detención y formalización de un adolescente acusado de cometer un ataque incendiario contra un docente del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) , ocurrido en agosto del año pasado.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho se remonta al 11 de agosto de 2025, cuando un grupo de cinco encapuchados ingresó por el acceso principal del recinto y lanzó bombas molotov hacia el sector de ingreso.

Durante la acción, el adolescente habría arrojado dos artefactos incendiarios apagados, los cuales al quebrarse, lo rociaron con líquido acelerante, tras lo cual el imputado lo amenazó con un encendedor .

El funcionario resultó ileso gracias a la rápida reacción de otros funcionarios del establecimiento, junto al personal policial.

Formalizado por homicidio frustrado

De esta forma, el adolescente de 16 años –identificado con las iniciales J.T.P.R.– fue detenido este jueves y formalizado por homicidio frustrado , quedando en internación provisoria.

Asimismo, las diligencias desarrolladas permitieron establecer que el imputado estaría involucrado en un total de nueve ataques incendiarios contra funcionarios de Carabineros.