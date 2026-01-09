Con fecha de inicio y límite salarial: la propuesta de los clubes de Segunda División para las bases de su torneo 2026

En medio de la amenaza de no iniciar su participación en la próxima temporada del fútbol chileno, los clubes de la Segunda División Profesional presentaron a la ANFP su propuesta para las bases de su campeonato en 2026.

El documento, al que tuvo acceso ADN Deportes y deberá ser aprobado por el Consejo de Presidentes, establece un marco común de reglas para el torneo, considerando la crítica situación económica que enfrenta la categoría y la necesidad de resguardar contratos de trabajo de una duración mínima de nueve meses para los futbolistas.

En este contexto, los clubes acordaron incorporar los siguientes seis puntos en las bases del campeonato de la Segunda División Profesional 2026:

1. Plantel mínimo profesional: Cada club deberá contar, como mínimo, con doce (12) jugadores profesionales debidamente contratados.

2. Contratación y habilitación de jugadores: Cada club deberá contratar y habilitar como mínimo a doce (12) jugadores profesionales a más tardar el día 1 de marzo de 2026, manteniéndose dicha condición vigente hasta el término de la temporada.

3. Límite salarial: Se establece un límite salarial mensual para el plantel profesional de $23.000.000 (veintitrés millones de pesos) brutos, monto que no podrá ser excedido por ningún club.

4. Garantía de obligaciones laborales y económicas: La garantía exigida para el cumplimiento de las obligaciones laborales y económicas corresponderá a un (1) mes de remuneraciones brutas, admitiéndose, dentro de las alternativas de garantía, la póliza de seguro, cuyo formato deberá ser incorporado conforme a la normativa vigente.

5. Formato de competencia: El campeonato se disputará bajo el formato de dos ruedas, todos contra todos.

6. Inicio del campeonato: La fecha de inicio del Campeonato de la Segunda División Profesional 2026 será el último fin de semana del mes de marzo de 2026.

“Estos acuerdos buscan resguardar la continuidad de clubes que cuentan con historia, tradición y profundo arraigo territorial, que representan a ciudades y localidades en distintas regiones del país, entendiendo que la sostenibilidad de la categoría es una responsabilidad colectiva que debe ser cuidada entre todos los actores del sistema", agrega el documento.