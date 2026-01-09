;

Aprovecharon el caos del incendio: dos mujeres quedan detenidas por robo en Mallplaza Norte

Las imágenes de seguridad fueron clave para identificar a las sospechosas.

Javiera Rivera

Aprovecharon el caos del incendio: dos mujeres quedan detenidas por robo en Mallplaza Norte

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a dos mujeres por su participación en un robo ocurrido en el Mallplaza Norte de Huechuraba, hecho que se registró mientras el centro comercial era evacuado por una alarma de incendio.

Según informó la Fiscalía, las imputadas fueron aprehendidas tras una serie de allanamientos realizados por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) en distintos domicilios. Ambas son mayores de edad y de nacionalidad chilena.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el robo se produjo en medio de la evacuación del recinto, ordenada a raíz de un incendio en bodegas de la empresa Aki KB, ubicadas en las inmediaciones del mall.

Revisa también

ADN

Registros de cámaras de seguridad muestran a las mujeres ingresando a un local comercial de uno de los pasillos y sustrayendo diversos productos desde las vitrinas, mientras sonaban las alarmas y el público abandonaba el lugar.

Las imágenes, en las que se observa a las sospechosas sobre los mesones del módulo llenando bolsas con artículos, se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron amplio impacto mediático.

Tras el control de detención, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, el tribunal resolvió decretar arresto domiciliario nocturno, firma mensual y prohibición de acercarse al Mallplaza Norte.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad