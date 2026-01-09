Aprovecharon el caos del incendio: dos mujeres quedan detenidas por robo en Mallplaza Norte

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a dos mujeres por su participación en un robo ocurrido en el Mallplaza Norte de Huechuraba, hecho que se registró mientras el centro comercial era evacuado por una alarma de incendio.

Según informó la Fiscalía, las imputadas fueron aprehendidas tras una serie de allanamientos realizados por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) en distintos domicilios. Ambas son mayores de edad y de nacionalidad chilena.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el robo se produjo en medio de la evacuación del recinto, ordenada a raíz de un incendio en bodegas de la empresa Aki KB, ubicadas en las inmediaciones del mall.

Registros de cámaras de seguridad muestran a las mujeres ingresando a un local comercial de uno de los pasillos y sustrayendo diversos productos desde las vitrinas, mientras sonaban las alarmas y el público abandonaba el lugar.

Las imágenes, en las que se observa a las sospechosas sobre los mesones del módulo llenando bolsas con artículos, se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron amplio impacto mediático.

Tras el control de detención, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, el tribunal resolvió decretar arresto domiciliario nocturno, firma mensual y prohibición de acercarse al Mallplaza Norte.