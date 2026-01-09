;

¿Alcanzará para pillar al Arsenal? El Manchester City rompe el mercado y ficha a estrella por 72 millones de euros

Poco más de una semana después de la apertura del mercado de fichajes de invierno, el equipo de Manchester logró cerrar la incorporación de uno de los jugadores más cotizados de Europa.

Pablo Castillo

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 22: Pep Guardiola manager of Manchester City and Mikel Arteta manager / head coach of Arsenal on the touchline during the Premier League match between Manchester City FC and Arsenal FC at Etihad Stadium on September 22, 2024 in Manchester, England. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Tras un frustrante empate 1-1 en casa ante el Brighton el pasado miércoles, el Manchester City de Pep Guardiola continúa perdiendo terreno ante el Arsenal de Mikel Arteta en la carrera por la Premier League.

Sin embargo, la escuadra del formado en La Masía tiene razones para entusiasmarse, pues se han hecho de uno de los jugadores más cotizados de Europa, quien tuvo una impresionante primera mitad de temporada con el Bournemouth, generando 10 goles y tres asistencias.

Se trata de Antoine Semenyo, extremo ghanés cuyas contribuciones de gol esta temporada son solo superadas por Erling Haaland e Igor Thiago. El monto de la operación se cerró por la cuantiosa cifra de 72 millones de euros.

¿Quién es Antonie Semenyo?

Con apenas 16 años dejó Londres para instalarse en Swindon. En esa etapa cursó ciencias del deporte y defendió a la Wiltshire Sports Academy, además de representar al South Gloucestershire and Stroud College (SGS).

Semenyo se consideraba a sí mismo un volante, pero su entrenador en el SGS, Dave Hockaday, advirtió de inmediato que su techo era más alto como atacante.

¿Cómo encaja el ex Bournemouth en el equipo de Manchester?

Los datos muestran que el City apuesta por transiciones rápidas: cerca del 15% de sus goles esperados (xG) nacen en contraataques, una cifra muy superior a la de temporadas anteriores.

El ghanés posee una notable condición física y una gran capacidad para anotar, tal como lo hizo ante el Tottenham en su último partido con el Bournemouth. En ese contexto, Semenyo encaja gracias a su velocidad, desequilibrio y potencia física.

