“Van sicarios a tu casa”: otra destacada actriz denuncia graves amenazas tras intento de estafa telefónica

La víctima explicó cómo operan los estafadores, que usan amenazas de muerte y falsos policías para exigir altas sumas de dinero y forzar a las personas a entregar sus ahorros.

Cristóbal Álvarez

Estafas telefónicas

Estafas telefónicas / picture alliance

La actriz Begoña Basauri se sumó a la lista de figuras públicas afectadas por una peligrosa banda dedicada a estafas mediante la suplantación de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), el mismo modus operandi que anteriormente estafó a Amparo Noguera.

Según se ha conocido en las últimas horas, se trata de una organización delictual que contacta telefónicamente a sus víctimas para advertirles, de manera falsa, que terceros estarían intentando acceder a sus cuentas bancarias.

Luego, los estafadores indican que deben vaciar sus cuentas y entregar dinero u objetos de valor a supuestos funcionarios de la PDI que concurrirían a sus domicilios, todo bajo amenazas y amedrentamiento.

Ese fue el escenario que enfrentó Basauri, quien relató que comenzó a recibir llamados y mensajes que rápidamente identificó como una estafa, en los que se le exigía el pago de $60 millones.

“Por WhatsApp empezaron a llegar mensajes más amenazantes directamente, de dos o tres números distintos”, contó la actriz en conversación con Meganoticias.

La situación escaló cuando uno de los mensajes incluyó amenazas directas contra su vida. “De un cuarto número me llega un mensaje (…) ya con mi nombre: Begoña, esto puede parecer una broma, pero no es una broma. Te recomiendo que vayas a la policía, porque van sicarios a tu casa y van a matarte, relató.

“El objetivo es que tú pises el palito de responderle al que supuestamente juega como de ‘policía bueno’ que te está tratando de advertir, para que en el fondo lo que llegan es a pedir cierta suma de plata para detener a estos supuestos sicarios que van rumbo a tu casa”, señaló.

“Hay que tener la mente fría porque las amenazas son superduras. Te amenazan de forma súper, superdura. Te tratan verbalmente muy agresivamente, de forma escrita, muy agresivos”, concluyó.

