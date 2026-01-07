PDI desmantela organización criminal que estafó a actriz Amparo Noguera con $700 millones

28 de Enero 2018/OLMUE Amparo Noguera actriz de TVN en la cuarta noche y final del festival del Huaso de Olmue 2018 FOTO:CRISTIAN OPAZO/AGENCIUNO / Cristian Opazo fotograficopazo@gmail.com

Fiscalía Metropolitana Oriente, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda criminal dedicada a estafas, integrada por reclusos y personas en libertad que operaban desde cárceles. Entre las víctimas se encuentra la actriz Amparo Noguera, quien habría sufrido un perjuicio cercano a los $700 millones.

La organización se hacía pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios de la PDI o de la Comisión para el Mercado Financiero, alertando falsos fraudes para convencer a las víctimas de retirar dinero y entregarlo como supuesta medida de resguardo.

En el operativo fueron detenidas diez personas, tres de ellas desde recintos penitenciarios, y se llevaron a cabo 21 allanamientos en distintas comunas del país.

La policía incautó más de $103 millones en efectivo, moneda extranjera, vehículos, dispositivos electrónicos y artículos de lujo adquiridos con dinero de origen ilícito.