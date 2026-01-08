Toldos azules, un tiro en la cabeza y cuatro heridos: esto es lo que se sabe de la violenta balacera en Barrio Meiggs

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO / AgenciaUno

Durante la noche de este miércoles, una balacera registrada en el barrio Meiggs, en Santiago Centro, dejó a cuatro hombres heridos, uno de ellos con un disparo en la cabeza, quien permanece en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas, en un tramo de más de una cuadra entre las calles San Alfonso y Conferencia, donde se escucharon múltiples disparos. En el lugar se encontraron más de una docena de casquillos de bala, los que quedaron esparcidos a lo largo del sector.

Según la información preliminar, no había clientes en uno de los puntos que aún se mantiene ocupado por toldos azules, y al menos uno de los heridos sería cuidador de estas estructuras.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de unidades especializadas de Carabineros, que investigan el caso como cuádruple homicidio frustrado, en coordinación con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Durante esta jornada, la policía volverá a trabajar en el sitio del suceso, con nuevas pericias y el análisis de cámaras de televigilancia, con el objetivo de identificar a él o los autores de los disparos.