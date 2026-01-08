;

Toldos azules, un tiro en la cabeza y cuatro heridos: esto es lo que se sabe de la violenta balacera en Barrio Meiggs

Uno de los heridos permanece en riesgo vital, mientras Carabineros y el ECOH realizan pericias para dar con los autores de los disparos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

19 de noviembre de 2025/SANTIAGO Carabineros resguarda la calle Sazie, en el barrio Meiggs, debido a que durante la madrugada se realizó un procedimiento en el que fueron retirados alrededor de 80 toldos azules que intentaban instalarse en el sector. FOTO: AGENCIAUNO

Durante la noche de este miércoles, una balacera registrada en el barrio Meiggs, en Santiago Centro, dejó a cuatro hombres heridos, uno de ellos con un disparo en la cabeza, quien permanece en riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas, en un tramo de más de una cuadra entre las calles San Alfonso y Conferencia, donde se escucharon múltiples disparos. En el lugar se encontraron más de una docena de casquillos de bala, los que quedaron esparcidos a lo largo del sector.

