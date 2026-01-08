;

Lluvia en Santiago: hasta qué hora habrá precipitaciones en la capital hoy jueves, según el tiempo

Algunas zonas capitalinas podrían registrar tormentas eléctricas. Revisa acá el pronósitico del tiempo.

Juan Castillo

Un nuevo evento de lluvias se esperan para este jueves 8 de enero en Santiago, según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el organismo, las precipitaciones comenzarán a caer en horas de esta mañana en distintos sectores de la región Metropolitana.

Incluso, algunas zonas capitalinas podrían registrar tormentas eléctricas.

En detalle, según la DMC, las lluvias en la capital comenzarán en la mañana de este jueves, y se extenderán hasta la tarde.

Mientras que el sitio Accuweather indica que a eso de las 07:00 a.m. iniciarán los chubascos en la región Metropolitana, disminuyendo su intensidad con el paso de las horas, pero retomando posteriormente a eso de las 15:00 horas.

En la noche también podrían caer algunas gotitas, aunque se espera que las probables tormentas eléctricas tengan lugar a eso de las 20:00 horas.

