Lluvia en Santiago: hasta qué hora habrá precipitaciones en la capital hoy jueves, según el tiempo / Mario Davila

Un nuevo evento de lluvias se esperan para este jueves 8 de enero en Santiago, según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el organismo, las precipitaciones comenzarán a caer en horas de esta mañana en distintos sectores de la región Metropolitana.

Incluso, algunas zonas capitalinas podrían registrar tormentas eléctricas.

Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: hasta esta hora lloverá hoy

En detalle, según la DMC, las lluvias en la capital comenzarán en la mañana de este jueves, y se extenderán hasta la tarde.

Mientras que el sitio Accuweather indica que a eso de las 07:00 a.m. iniciarán los chubascos en la región Metropolitana, disminuyendo su intensidad con el paso de las horas, pero retomando posteriormente a eso de las 15:00 horas.

En la noche también podrían caer algunas gotitas, aunque se espera que las probables tormentas eléctricas tengan lugar a eso de las 20:00 horas.

