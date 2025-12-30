;

Proponen cambio radical para renovar la licencia de conducir en Chile: así es el proyecto de ley

La bancada del Partido Nacional Libertario anunció que enviará la idea al Congreso. “Nosotros esperamos liberar a la gente”, señaló el diputado Johannes Kaiser.

Javier Méndez

Foto: Ministerio de Transportes

Esta semana, la bancada del Partido Nacional Libertario anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que, de aprobarse, implicaría un importante cambio para los conductores en Chile.

A grandes rasgos, la idea principal es que las personas no deban renovar su permiso hasta los 65 años de edad. Se argumentó que se busca eliminar la burocracia y reorientar los recursos del Estado.

Con eso nosotros esperamos liberar a la gente. O sea, tenemos casi 15, 14 millones de conductores en Chile. Esos 14 millones de conductores se tienen que gastar horas y horas para renovar su carnet de conducir”, dijo el diputado Johannes Kaiser.

“Lo que eso significa en horas hombre, en pérdida de recurso humano, es absolutamente inconcebible. Son cientos de millones de dólares solamente en horas de trabajo que no se pueden realizar”, agregó el excandidato presidencial.

Uno de los puntos del texto plantea también un “reforzamiento en materia de responsabilidades del conductor”, ligado principalmente a la información médica.

Para esto se plantea:

  • Deber del titular de la licencia de informar a la Dirección de Tránsito cuando sea diagnosticado con una condición médica que afecte su capacidad para conducir con seguridad.
  • Posibilidad de suspensión administrativa de la licencia hasta que la persona acredite recuperación o compensación de la condición.
  • Establecimiento de una responsabilidad expresa del conductor en caso de accidente cuando no haya cumplido su obligación de reportar la condición médica que hacía riesgosa la conducción.

“Cada proceso de renovación implica costos que actualmente fluctúan entre 0,5 y 0,7 UTM por trámite. La eliminación de la exigencia hasta los 65 años reduce un gasto recurrente a millones de conductores, y se alinea con políticas de racionalización regulatoria y disminución de cargas financieras innecesarias para la población", señala el proyecto.

