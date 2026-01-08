Estudiantes de Chile pueden recibir más de $600 mil gracias a una beca: cuáles son los requisitos y cómo postular

En distintos momentos del año se otorgan una serie de apoyos económicos a distintos sectores de la población, siendo uno de ellos los estudiantes.

De hecho, existe un beneficio que otorga a los alumnos de Chile una suma de dinero que puede llegar a superar los $600.000.

Se trata de la Beca Indígena, la cual entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a los jóvenes con ascendencia nativa que cursen distintas etapas de estudios.

En concreto, la recepción del dinero puede ser posible en un total de dos cuotas al año. A continuación el detalle:

Enseñanza básica: $100.550

$100.550 Enseñanza media: $208.280

$208.280 Educación superior: $654.600

¿Quiénes pueden recibir la Beca Indígena?

Según señala ChileAtiende son beneficiarios “niños, niñas y jóvenes con ascendencia indígena acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)“.

Además, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una ascendencia indígena verificada por la Conadi.

Estar dentro del 60% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

Tener un promedio mínimo de notas de 5.0.

Tener nacionalidad chilena.

Para los estudiantes de enseñanza básica, deben estar matriculados de 5° a 8° en un establecimiento público o particular subvencionado.

En el caso de la enseñanza media, deben estar matriculados en un establecimiento público, técnico-profesional o particular subvencionado.

En tanto, para aquellos estudiantes de la educación superior, es requisito estar matriculado en una institución reconocida por el Estado.

En el caso de querer renovar el beneficio, los postulantes pueden hacerlo siempre y cuando pertenezcan al 70% más vulnerable del RSH.

¿Cómo postular?

En caso de cumplir con los requisitos, hay plazo para postular a la Beca Indígena hasta el próximo 31 de enero de este 2026.

Para efectuar la postulación, los solicitantes deben realizar el trámite a través del sitio web oficial de Junaeb (disponible aquí). Dicho organismo gestionará la solicitud.