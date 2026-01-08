Lula da Silva bloquea intento del Congreso para reducir condenas por intento golpista en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó de manera total el proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir las condenas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros involucrados en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Recordemos que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder de forma autoritaria.

La decisión fue firmada este jueves 8 de enero durante una ceremonia realizada en Brasilia, al cumplirse tres años del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023 por simpatizantes del exmandatario ultraderechista.

En su discurso, Lula destacó la solidez de las instituciones democráticas brasileñas y defendió el actuar del Supremo Tribunal Federal (STF), asegurando que los acusados recibieron un juicio justo, con pleno respeto a sus derechos.

“Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad”

“Una de las mayores pruebas del vigor de nuestra democracia es que los golpistas fueron juzgados con transparencia e imparcialidad”, afirmó.

El mandatario también valoró el rol de los jueces de la Corte Suprema que llevaron adelante el proceso judicial, señalando que su actuación “quedará registrada en la historia”.

La ceremonia no contó con la presencia de los presidentes del Senado ni de la Cámara de Diputados, ni tampoco de representantes del STF, quienes optaron por realizar actividades institucionales por separado.

Pese al veto presidencial, el Congreso Nacional aún tiene la facultad de insistir en el proyecto y aprobarlo sin la firma de Lula, si reúne los votos necesarios.