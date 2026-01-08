Roban ánforas con cenizas desde sepultura en Rancagua y esparcen restos de fallecidos

Una grave y dolorosa situación quedó al descubierto en el Cementerio N°1 de Rancagua, luego de que dos familias denunciaran el robo de ánforas con cenizas desde una sepultura, hecho que generó conmoción entre sus cercanos y volvió a poner en duda la seguridad al interior del recinto.

El viernes de la semana pasada, recogió 24 Horas, una familiar directa alertó a sus parientes de que dos ánforas no se encontraban en su lugar habitual dentro de la tumba.

Ante el temor de un robo o una negligencia administrativa, las familias iniciaron de inmediato averiguaciones y el lunes 29 de diciembre acudieron al cementerio para confirmar lo ocurrido. “Estábamos en shock, es una noticia muy difícil de digerir”, relataron.

Según se les informó posteriormente, las ánforas, ambas de cobre, habrían sido sustraídas por desconocidos que ingresaron hasta la sepultura. Un guardia del recinto alcanzó a advertir la presencia de personas sobre una tumba, pero estas ya habían roto las ánforas, esparcido las cenizas y huido con los recipientes. El valor del material habría sido el principal motivo del delito.

Desde la administración del cementerio reconocieron que el hecho se encuentra bajo investigación y admitieron que este tipo de situaciones no son aisladas. De acuerdo con testimonios recogidos, en el pasado también se han registrado robos de estatuas, floreros, crucifijos y cruces. En varios casos, los delincuentes actúan armados con armas blancas y amenazan al personal de seguridad, lo que limita cualquier intento de intervención directa.

“Muchas veces los guardias no tienen más opción que llamar a Carabineros o a seguridad municipal. Se han visto enfrentados a personas dispuestas a todo”, señalaron desde el recinto.

Tanto familiares afectados como la administración coincidieron en que la seguridad de los objetos funerarios es escasa. Por ello, hicieron un llamado a las familias a revisar periódicamente las sepulturas y evitar dejar objetos de alto valor. “Si traen ánforas, que no sean de materiales nobles o fáciles de robar”, advirtieron.

El caso expone una problemática recurrente en cementerios del país: delitos cometidos con total falta de respeto hacia los fallecidos y sus familias, obligando a extremar medidas para proteger incluso el descanso final de los seres queridos.